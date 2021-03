B&B Hotel Lisboa Aeroporto vendido a grupo francês MNK Partners por 14 milhões de euros

Dinheiro Vivo 26 Março, 2021 • 12:16 Partilhar este artigo Facebook

O B&B Hotel Lisboa Aeroporto foi construído pelo Grupo Casais, e promovido e financiado pela B&B Hotels com o objetivo de o vender e alugar em simultâneo a um fundo imobiliário através de um contrato de arrendamento garantido a longo prazo, explica o grupo hoteleiro em comunicado.

Com a venda deste hotel, a B&B Hotels "desvia 100% dos seus ativos imobiliários em Portugal", consolidando o seu modelo de negócio 'asset light' na Península Ibérica, "chave para manter as suas fortes taxas de crescimento".

Além disso, também se consolida como um dos inquilinos mais "atraentes e solventes" para a valorização de ativos hoteleiros, de ativos familiares e todos os tipos de fundos imobiliários, lê-se no comunicado.

O grupo hoteleiro, que foi adquirido em 2019 pela Goldman Sachs juntamente com a sua equipa de gestão, conta com 37 hotéis abertos em Espanha e cinco em Portugal, todos em regime de arrendamento de longa duração.

Deste modo, a cadeia hoteleira assegura o desenvolvimento de novos projetos em estreita colaboração com fundos especializados no investimento imobiliário, que veem nesta estrutura de investimento um "perfil muito atrativo" ao nível do risco assumido e da rentabilidade esperada, salienta na nota divulgada.

A presidente executiva da B&B Hotels para a Espanha e Portugal, Lucía Méndez-Bonito, comentando a transação, afirmou que "a venda dos hotéis com aluguer garantido de longa duração é uma operação estratégica para a B&B Hotels, uma vez que permitem aligeirar o equilíbrio em Espanha e Portugal de forma a manter um forte ritmo de crescimento no futuro em toda a Península Ibérica".

E prosseguiu: "Atualmente contamos com um amplo número de projetos em curso e continuamos a procurar oportunidades para seguir o nosso crescimento sustentado em toda a região com o propósito de ampliar a nossa rede com 10 hotéis em Portugal em 2021".

"Espanha e Portugal são dois mercados-chave para o desenvolvimento do grupo B&B Hotels na nossa ambição por continuar a ser o líder indiscutível dos hotéis económicos", salientou a gestora.

A cadeia hoteleira B&B Hotels tem atualmente cinco hotéis abertos em Portugal, que estão localizados nas regiões de Coimbra, Braga, Felgueiras, Setúbal e Lisboa, sendo que prevê "anunciar mais cinco hotéis ainda este ano", disse Torcato Faria, responsável da empresa em Portugal.

O B&B Hotel Lisboa Aeroporto, localizado junto ao aeroporto da capital portuguesa, é uma unidade com 188 quartos duplos e familiares.