BCE abranda subida de juros, mas acaba com reinvestimentos em dívida pública já em julho

epa10066589 President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde gives a speech after a signing ceremony on the adoption of the euro by Croatia at the European Council in Brussels, Belgium, 12 July 2022. EPA/STEPHANIE LECOCQ © EPA

As taxas de juro diretoras da Zona Euro voltaram a subir, com a taxa central de refinanciamento a aumentar de 3,5% para 3,75%, anunciou o Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira.

Este novo aumento de 0,25 pontos percentuais (p.p.) traduz-se num abrandamento no ritmo de aperto monetário, já que as últimas três mexidas no custo do dinheiro agravaram as taxas de juro do euro em 0,5 p.p..

No entanto, além desta subida mais moderada, que já era largamente antecipada pelos analistas dos mercados financeiros e monetários, há uma novidade que deve contribuir para aumentar o custo da dívida pública.

O BCE prevê terminar já em julho, e de forma definitiva, o grande programa de expansão monetária (compras de dívida pública sobretudo, mas privada também) que lançou para combater a crise da zona euro.

A descontinuação da chamada fase de reinvestimento do gigante programa APP ainda estava em aberto. Mas agora o BCE é mais claro.

"As taxas de juro diretoras do BCE continuam a ser o principal instrumento para definir a orientação da política monetária"

Donde, "paralelamente, o conselho do BCE continuará a reduzir a carteira do programa de compra de ativos (APP) do Eurossistema a um ritmo medido e previsível" e "em consonância com estes princípios, espera descontinuar os reinvestimentos ao abrigo do APP a partir de julho de 2023".

Ou seja, as obrigações do Tesouro que ainda conservava no balanço por via do "revestimento" deixam de estar, voltam ao mercado aberto e isso deve pressionar em alta as taxas de juro da dívida pública.

Para países muito endividados, como Portugal, é um problema e pode aumentar a pressão nas contas públicas. O rácio da dívida pública portuguesa parou de descer e fixou-se nos 114% do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre, indicou esta semana o Banco de Portugal.

Na última reunião, em meados de março, o BCE dizia que "a diminuição [do investimento nesses ativos] ascenderá, em média, a 15 mil milhões de euros por mês até ao final de junho de 2023 e o seu ritmo subsequente será determinado com o tempo".

Um aperto que deve durar muito tempo

Seja como for, nas taxas de juro, o aperto vai continuar e, eventualmente, durante muito tempo, anos talvez. O BCE sinalizou que está bastante descontente e desagradado com a inflação persistentemente alta e com as perspetivas futuras da evolução dos preços.

Em comunicado, o BCE avisa que "as perspetivas de inflação continuam a ser demasiado elevadas e durante demasiado tempo".

"Face às atuais pressões inflacionistas elevadas, o Conselho do BCE decidiu hoje [quinta-feira, 4 de maio] aumentar as suas três taxas de juro diretoras em 25 pontos base [0,25 pontos percentuais]."

"De um modo geral, a informação recebida corrobora a avaliação das perspetivas de inflação a médio prazo que o Conselho do BCE formou na sua reunião anterior", ou seja, "a inflação total registou uma descida nos últimos meses, mas as pressões subjacentes sobre os preços permanecem fortes".

O mesmo que dizer que a inflação sem contar com energia e alimentos (subjacente) não desarma, o que significa que a subida excessiva de preços já se enraizou em várias partes da economia e que assim é mais difícil de combater.

"Simultaneamente, os anteriores aumentos das taxas estão a ser transmitidos de forma vigorosa às condições monetárias e de financiamento da área do euro, embora os desfasamentos e a força da transmissão à economia real permaneçam incertos", observa a autoridade monetária presidida por Christine Lagarde.

(em atualização)