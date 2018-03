BCE anuncia medidas para reforçar presença de mulheres

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje novas medidas para aumentar a participação das mulheres nas equipas dirigentes, numa altura em que há um atraso em relação aos objetivos que fixou nesta matéria.

No final de 2017, 27% dos cargos de gestão eram ocupados por mulheres, abaixo do objetivo de 29%, e apenas 17% de cargos de alto nível eram de mulheres, contra os 24% pretendidos, de acordo com um comunicado divulgado por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

Para atingir o objetivo fixado em 2013 de ter 35% de mulheres nas suas equipas até 2019, o BCE decidiu “intensificar os esforços” com novas medidas.

A instituição vai “ajustar os procedimentos de recrutamento para atrair mais candidatas para as vagas a preencher” e colocar mais mulheres nos júris de seleção “para evitar possíveis preconceitos”, explicou o BCE.