BCE vai moderar compras de ativos do programa de emergência pandémica

O Banco Central Europeu anunciou nesta quinta-feira a intenção de moderar, até ao final do ano, o ritmo de compras líquidas de ativos no quadro do programa de emergência ativado em 2020 para resposta à pandemia, o PEPP.

"Com base numa avaliação conjunta das condições de financiamento e das perspetivas para a inflação, o conselho de governadores considera que podem ser mantidas condições de financiamento favoráveis com um ritmo moderadamente mais baixo de compras líquidas de ativos ao abrigo do PEPP do que nos dois trimestres anteriores", refere a decisão de política monetária da reunião de hoje.

A decisão do conselho de governadores mantém o horizonte de março de 2022 para o termo da utilização do programa de emergência, que nos últimos trimestres mantinha um objetivo de compras líquidas mensais em torno dos 80 mil milhões de euros, embora já com abrandamento no mês de agosto, quando as injeções do BCE ficaram nos 65 mil milhões de euros.

O BCE não indica de forma quantitativa o ritmo da descida prevista para o último trimestre do ano, mas tem sido antecipado que os volumes de compras líquidas mensais passem a situar-se em torno dos 60 a 70 mil milhões de euros.

Na decisão desta reunião, ao mesmo tempo que sinaliza o abrandamento dos estímulos de emergência, a instituição deixa no entanto a mensagem de que pretende manter uma abordagem flexível na utilização do pacote de emergência "de acordo com as condições de mercado tendo em vista prevenir uma contração nas condições de financiamento", que os bancos centrais do euro consideram que até aqui se têm mantido favoráveis.

Caso estas se mantenham, e perante o desmame gradual dos estímulos de emergência, o BCE admite mesmo não esgotar todo o envelope de 1,85 biliões de euros, cujo consumo em finais de agosto atingia cerca de 1,34 biliões de euros.

