BCE atrasa em meia hora anúncios sobre mexidas nas taxas de juro

Christine Lagarde, presidente do BCE © EPA/RONALD WITTEK

O anúncio oficial de subidas, manutenção ou descidas de taxas de juro, bem como de programas especiais que interfiram com o preço do dinheiro vai ser revelado meia-hora mais tarde do que o habitual pelo Banco Central Europeu (BCE), anunciou a instituição esta segunda-feira.

O anúncio formal sobre o resultado da reunião de política monetária (que acontece sempre a uma quinta-feira) será feito às 13h15 (hora de Portugal, 14h15 na Europa central e na Alemanha) em vez de às 12h45, como até agora. Doravante, as decisões serão conhecidas meia hora mais tarde, portanto.

Depois, o início da conferência de imprensa, onde a presidente (Christine Lagarde) e o vice-presidente (Luis de Guindos) explicam as decisões do conselho de governadores também desliza: vai passar a começar às 13h45 em vez de 13h30 (tudo hora portuguesa).

Fonte oficial de Frankfurt refere que "a partir de 21 de julho, as decisões de política monetária serão publicadas às 14h15 (hora da Europa Central), em vez de às 13h45".

"A conferência de imprensa terá início às 14h45 (hora da Europa Central), em vez de às 14h30" e "a publicação dos documentos relacionados, como a declaração de política monetária, será alterada em conformidade, para as 15h00 (hora da Europa central)".

Aparentemente, não há qualquer razão de força maior para esta mudança, diz que se trata de "um pequeno ajustamento técnico".

O calendário das reuniões de política monetária permanece inalterado. A próxima reunião acontece a 21 de julho, em que Lagarde já confirmou uma subida de taxas de juro diretoras (as três de referência para o BCE) em 0,25 pontos percentuais. A taxa central de refinanciamento está há anos em 0%. Essa era de juros zero ou mesmo negativos terminou.

Depois de julho, o BCE volta a reunir o conselho de governadores a 8 de setembro e também aí é esperada uma nova subida dos juros. Se a inflação não arrefecer até lá, Lagarde já disse que o aumento das taxas diretoras pode chegar a 0,5 pontos percentuais.

Ou seja, em apenas três meses a taxa central de refinanciamento que o BCE aplica aos bancos comerciais da zona euro quando estes precisam de ir buscar fundos pode subir do mínimo histórico de 0% (ainda em vigor em junho) para 0,75% em setembro.

Sobem as taxas e acabam as compras de dívida e outros ativos

Mas não só. O custo do dinheiro já estava a aumentar (algo já bem visível há meses nas taxas euribor e nas taxas de juro da dívida pública, por exemplo) desde que o BCE decidiu terminar em março passado o programa de compras especial para apoiar a economia contra os efeitos da pandemia.

Em julho, além da primeira subida de taxas, o BCE também encerrará o maior programa de compras de ativos (a maioria dívida pública) que estava em vigor desde meados de 2014. É o fim do chamado alívio ou expansão monetária (quantitative easing).

Christine Lagarde chegou esta segunda-feira a Portugal onde será a anfitriã do Fórum BCE, o encontro anual da instituição que tem lugar em Sintra.

O tema das subidas das taxas de juro, da inflação muito alta, da evolução dos salários e da possível crise económica grave que se está a desenhar no horizonte por causa da guerra serão alguns dos pontos do debate em Sintra, que vai durar cerca de dois dias e meio. O Fórum BCE começa no final desta tarde de segunda-feira (27) e termina na quarta-feira (29).

Para além de dezenas de economistas e investigadores convidados, o Fórum contará com a participação de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra, Agustín Carstens, diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacional, além da própria Lagarde, claro.

(atualizado 17h45)