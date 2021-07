BCE aumenta "significativamente" o ritmo de compras de dívida até setembro

Christine Lagarde, presidente do BCE, em Veneza, Itália. 9 de julho de 2021. © EPA/ANDREA MEROLA

O ritmo de compras de dívida pública (e outros ativos, mas em menor escala) aos bancos comerciais da zona euro vai subir "de forma significativa ao longo deste terceiro trimestre", revelou o Banco Central Europeu (BCE), numa nota sobre a reunião de política monetária que aconteceu esta quinta-feira.

A crise pandémica (sanitária) melhorou um pouco, mas ainda há muitas variantes que preocupam e muitas vacinas por tomar, a retoma está a andar, mas há nuvens no horizonte por causa do vírus, que não desapareceu e continua a matar e a provocar um número crescente de novos casos em muitos países. Veja-se o caso de Portugal.

Mas não é só Portugal. Alemanha e França também estão a braços com situações sanitárias incertas e que tem merecido cuidados por parte das autoridades.

Assim, o BCE decidiu hoje dar mais gás, acelerando o seu enorme programa de compra de ativos entre julho e setembro. É a forma "não convencional" de continuar a manter taxas de juro mínimas, quase próximas de zero, na zona euro, uma vez que já não há grande margem para baixar taxas de juro.

Trata-se de o primeiro encontro dos banqueiros centrais da zona euro sob o chapéu da nova estratégia de política monetária, que é ligeiramente mais tolerante em relação a subidas da inflação e a desvios acima de 2%, por exemplo.

A entidade presidida por Christine Lagarde diz "esperar que as compras [de títulos] no âmbito do programa de compras de emergência pandémicas (PEPP) sejam conduzidas a um ritmo significativamente maior durante o trimestre atual quando comparado com os primeiros meses deste ano".

Em junho, o BCE comprou cerca de 80,2 mil milhões de euros em dívida e outros ativos aos bancos comerciais da zona euro e outras entidades como grandes empresas ao abrigo do tal PEEP.

Desde que lançou este programa, em março do ano passado (para responder ao choque viral na economia e nos preços), o BCE já absorveu no seu balanço mais de 1,2 biliões de euros em ativos, que transformou em dinheiro ultrabarato, a preço quase zero.

O envelope PEEP não tem um limite temporal rígido. A ideia é que esteja ativo até março de 2022, pelo menos, ou seja, até aí há PEEP ou então pode ser estendido se a situação pandémica o justificar.

O BCE definiu um teto de 1,85 biliões de euros para esta bazuca. Resta saber se fica por aqui.

Atualmente, percebe-se que já não falta assim tanto para esgotar o envelope do programa. Faltam comprar cerca de 600 mil milhões de euros em ativos, basicamente. Se este trimestre vai acelerar contas, o limite em valor também será alcançado mais depressa.

"O Conselho do BCE confirmou também as suas outras medidas de apoio, nomeadamente o nível das taxas de juro diretoras, as suas compras ao abrigo do programa de compra de ativos (APP), as suas políticas de reinvestimento e as operações de refinanciamento de prazo alargado".

(atualizado 13h30)