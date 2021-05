BCE aumentou compra de dívida em abril para 80.118 ME

Christine Lagarde © Olivier Matthys / POOL / AFP

O Banco Central Europeu (BCE) indicou, esta segunda-feira, que aumentou em abril as compras de dívida na zona euro para 80.118 milhões de euros, contra 73.521 milhões de euros em março.

Estas aquisições, que ocorrem no quadro das medidas adotadas para enfrentar a crise causada pela pandemia, tinham sido de 59.914 milhões de euros em fevereiro e de 53.046 milhões em janeiro.

De acordo com os dados citados pela agência Efe, o BCE comprou até agora títulos no valor de 1.017.841 milhões de euros, no âmbito do programa destinado a atenuar os efeitos da pandemia.

Na semana passada, o BCE adquiriu dívida no valor de 19.008 milhões de euros, menos do que na semana anterior (22.248 milhões).

Devido à subida dos juros da dívida soberana da zona euro desde dezembro, o BCE aumentou em finais de março o ritmo mensal de compra de ativos e reiterou, na reunião de política monetária de 22 de abril, que vai continuar as aquisições "no trimestre em curso a um ritmo significativamente mais elevado do que nos primeiros três meses deste ano".

Nessa reunião, o BCE deixou as taxas de juro inalteradas (com a principal taxa de refinanciamento em zero) e manteve o volume das compras de dívida de emergência devido à pandemia em 1,85 biliões de euros até finais de março de 2022.