BCE dá luz verde a Christine Lagarde para suceder a Mario Draghi

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) “não tem objeções” ao nome de Christine Lagarde para liderar a autoridade monetária, sucedendo a Mario Draghi já no final deste ano.

“O Conselho do BCE não tem objeções à candidata proposta, Christine Lagarde, que é uma pessoa de reconhecida competência e com experiência profissional nos domínios monetário ou bancário, conforme exigido pelo artigo 283.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Christine Lagarde assumiu o cargo de diretora executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) em julho de 2011”, pode ler-se no comunicado presente no site do BCE.

Christine Lagarde foi nomeada a 2 de julho pelo Conselho Europeu, o órgão que reúne os chefes de Governo da União Europeia, para suceder a Draghi, que termina o seu mandato de oito anos à frente do BCE a 31 de outubro. Nesse mesmo dia, a advogada francesa pediu a suspensão do seu cargo de diretora-geral do FMI, e a 16 de julho apresentou a sua demissão. Sairá oficialmente em setembro.

A advogada francesa, de 63 anos, que serviu como ministra das Finanças do governo de direita de Nicolas Sarkozy, vai assumir a presidência do Banco Central Europeu a 1 de novembro.