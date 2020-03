BCE dispara nova bazuca de dinheiro barato para banca e empresas

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as taxas de juro de referência inalteradas nos mínimos históricos, mas anunciou esta quinta-feira um pacote substancial de ajudas “temporárias” e de emergência para tentar responder à crise do coronavírus.

Num outro comunicado enviado em simultâneo, o BCE também anunciou um “alívio” temporário das regras de capital e operacionais que os bancos são obrigados a respeitar de modo a conseguirem reagir melhor aos efeitos do coronavírus no sector bancário e financeiro.

Relativamente ao primeiro pacote, o que define diretamente os juros, trata-se, na prática, de uma nova bazuca de dinheiro ultrabarato, agora mais direcionada para as empresas privadas, designadamente PME (pequenas e médias empresas) e uma nova linha especial para apoiar os bancos da zona euro, anunciou a instituição esta quinta-feira.

Frankfurt decidiu, entre outras medidas de expansão do fluxo de dinheiro muito barato, aumentar de forma expressiva, em mais 120 mil milhões de euros até ao final do ano, o valor das compras de dívida, “assegurando uma forte contribuição dos programas de compras do sector privado”.

Em comunicado, o banco central liderado por Christine Lagarde, anunciou que “serão realizadas temporariamente operações adicionais de refinanciamento (LTRO) a longo prazo, para fornecer apoio imediato à liquidez do sistema financeiro da zona euro”.

O BCE diz que não nota sinais relevantes de tensão nos mercados monetários ou de escassez de liquidez no sistema bancário, mas em todo o caso estas novas LTRO “fornecerão um apoio efetivo em caso de necessidade.

Este dinheiro será distribuído através de “leilão de taxa fixa com colocação total, com uma taxa de juro igual à taxa média na facilidade de depósito”, que é negativa (a taxa de depósito permanente continua em -0,5%).

Estas novas LTRO “fornecerão liquidez em condições favoráveis até à operação TLTRO III” que acontecerá em junho de 2020, diz o BCE.

Depois, nesse programa TLTRO III “serão aplicados condições consideravelmente mais favoráveis durante o período de junho de 2020 a junho de 2021 a todas as operações pendentes no mesmo período”.

O BCE diz que essas “operações apoiarão os empréstimos bancários aos mais afetados pela propagação do coronavírus, em particular pequenas e médias empresas. Ao longo deste período, a taxa de juro destas operações TLTRO III será 25 pontos base abaixo da taxa média aplicada nas principais operações de refinanciamento do Eurossistema”.

Mais 120 mil milhões de euros para o quantitative easing

Além destes empréstimos aos bancos para que estes supostamente os canalizem para financiar empresas mais pequenas, o BCE anunciou um reforço do programa já de si enorme de compra de ativos, o QE ou quantitative easing.

Assim, o BCE avança agora com “um envelope adicional temporário de compras adicionais de ativos 120 mil milhões de euros que será adicionado até ao final do ano, garantindo uma forte contribuição dos programas de compras do setor privado”. Ou seja este dinheiro será mais usado para comprar dívida empresarial e privada aos bancos da zona euro em vez de dívida pública.

Recorde-se que as compras líquidas ao abrigo do programa de compra de ativos (asset purchase programme – APP) decorrem atualmente “a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros” e que o BCE “espera que estas aquisições decorram enquanto for necessário”.

O reforço de 120 mil milhões de euros até final de 2020 em combinação com o programa de compra de ativos (APP) existente “apoiará condições favoráveis de financiamento para a economia real nestes tempos de incerteza elevada”, disse Lagarde aos jornalistas, em Frankfurt.

(em atualização)