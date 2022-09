BCE insta banca a rever projeções de capital em cenário de recessão

Banco Central Europeu quer que banca reveja as suas projeções © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Setembro, 2022 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central Europeu (BCE) quer que os bancos da União Europeia revejam as projeções de capital no caso de cenários "graves", tais como uma possível recessão, embora o setor enfrentasse esta situação desde um bom "ponto de partida".

Andrea Enria, presidente do Conselho de Supervisão do BCE, argumentou na conferência anual do Conselho de Resolução Única (Single Resolution Board, SRB) que o setor bancário melhorou a qualidade dos seus instrumentos de capital e outros ativos e está numa boa posição, mas a questão é "o que vai acontecer" durante o outono e o inverno.

"Estamos a pedir aos bancos que revejam as suas projeções de capital em cenários graves e entraremos em diálogo com os mesmos", disse Enria durante um painel de discussão sobre gestão de crises bancárias.

Enria disse que os bancos estão a contar com o facto de uma possível deterioração da qualidade dos seus ativos, uma "revisão em baixa" das suas carteiras ou um aumento dos seus custos de financiamento serem, num cenário de base, "largamente compensados" pelos "efeitos positivos" de taxas de juro mais elevadas.

"Mas existem alguns riscos de desvantagem", alertou o presidente do Conselho de Supervisão do BCE, que apontou para um potencial racionamento do consumo de gás que conduziria a um "cenário de recessão".

Por esta razão, explicou, o BCE está a instar os bancos a controlarem a sua exposição a setores "particularmente dependentes" do consumo de energia ou que se encontram numa situação de "fragilidade" em caso de "choques energéticos".

Entre estes setores, Enria citou a indústria transformadora e outras com elevada exposição a aumentos de taxas, tais como o setor imobiliário comercial ou residencial, o setor financeiro de consumo ou a exposição a derivados de produtos energéticos.