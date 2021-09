BCE mantém que subida de preços é temporária, mas fica atento a aumentos nos salários

Christine Lagarde (Daniel ROLAND / AFP) © AFP

O Banco Centro Europeu não vê, nem de perto nem de longe ao longo da trajetória prevista de inflação, uma aproximação à meta de 2% da política monetária, continuando a considerar como "largamente temporários" os efeitos que conduziram em agosto a uma subida de 3% no nível de preços da Zona Euro.

A projeção das equipas do banco central - que também reviu em alta o crescimento deste ano no espaço da moeda única para 5%, sem mexer nas previsões para 2022 e 2023 - resulta nesta quinta-feira numa elevação ligeira da inflação prevista, mas que coloca ainda em 1,5% o nível de inflação anual na área do euro em 2023.

Para 2021, a previsão de inflação é de 2,2%, recuando para 1,7% em 2022 e para 1,5% no termo do horizonte de projeção, com o banco central a antecipar que uma normalização da atividade económica tenderá a alisar os efeitos base que têm elevado preços nos sectores de serviços que vão reabrindo e que o estrangulamento das cadeias de comércio seja ultrapassado na primeira metade de 2022.

Descontando energia e bens alimentares, a inflação chegará aos 1,3% em 2021, evoluindo para 1,4% e 1,5% nos dois anos seguintes, prevê o BCE em números também revistos ligeiramente em alta.

"Esperamos que a inflação aumente mais neste outono, mas que recue no próximo ano. Esta alta temporária da inflação reflete principalmente fortes subidas nos preços do petróleo, desde cerca de meados do último ano, a reversão da redução temporária do IVA na Alemanha, vendas de verão adiadas em 2020 e pressões de custos que partem de faltas temporárias de materiais e equipamentos", apontou nesta quinta-feira a presidente do BCE, Christine Lagarde, na conferência de imprensa posterior à reunião de política monetária na qual o conselho de governadores decidiu, por unanimidade, a redução do ritmo de compra de ativos ao abrigo do programa de emergência pandémica.

"Ao longo de 2022, estes factores serão aliviados, ou ficarão fora dos cálculos da inflação anual", defendeu Lagarde.

Mas, o BCE reconhece também e antecipa que a inflação subjacente está sob pressão para uma subida à medida que as economias recuperam, prevendo aumento gradual, mas contido, com moderação de aumentos salariais no espaço do euro neste ano.

As negociações salariais que acontecem tradicionalmente no outono em vários países europeus, como em Portugal, estarão sob a vigilância do banco central, afirmou Lagarde, com o objetivo de antecipar desvios à trajetória prevista. Aumentos menos moderados serão sinal de uma transmissão das pressões de subidas de preços com efeitos mais persistentes nas economias.

"Uma componente que estamos a abordar, a monitorizar e a fiscalizar muito atentamente são os efeitos de segunda ordem, o impacto que os aumentos de preços terão nas negociações salariais. É isso que pode alimentar uma subida de preços mais persistente e duradoura e a inflação no futuro", explicou a presidente do BCE. Para já, nesta frente, não há sinal de aumentos significativos.

Outro factor para o qual o BCE está a olhar é a duração dos estrangulamentos na oferta observados durante a pandemia, vigiando o risco de estes se prolongarem para lá de meados de 2022, quando acompanhados de uma manutenção elevada da procura com a reabertura económica, mantendo-se as pressões de preços por mais tempo, explicou Lagarde.

De resto, o painel de avaliação da inflação do conselho de governadores do BCE requer, para uma normalização da política monetária, que a meta de 2% de subida de preços anual seja observável antes do fim da trajetória de previsões da instituição, e também no termo desta, indicou Christine Lagarde.

Para já, não há mudanças de orientação, sublinhou a presidente do BCE, qualificando a decisão de abrandar o ritmo de compras do programa de emergência pandémica, o PEPP, como uma recalibragem que a todos os títulos - incluindo ritmo do abrandamento - foi unânime entre os governadores dos bancos centrais da área do euro, sem qualificar a decisão como uma travagem efetiva do programa, que o BCE pretende manter flexível. "O que estamos a fazer é a recalibrar, tal como fizemos em dezembro e em março", disse.

O tema do fim do envelope de emergência e modo de transição para o programa regular de compras de ativos do BCE, o APP, só será discutido já na reta final do ano, com Lagarde a prometer falar sobre assunto em dezembro. "Não discutimos o que vem a seguir", garantiu.