BCE mantém que subida de preços é temporária, mas fica atento a aumentos nos salários

(FILES) In this file photo taken on January 23, 2020 Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB) addresses a news conference following the meeting of the governing council of the ECB in Frankfurt am Main, western Germany. - Christine Lagarde is expected to stress the European Central Bank's commitment to cheap money on April 22, 2021, as Europe's biggest economies battle a surge in coronavirus infections that could slow the eurozone recovery. After calming jittery markets last month by promising to "significantly" step up the pace of its pandemic emergency bond purchases, analysts say the ECB's 25-member governing council is under no pressure to take fresh action. Instead, president Lagarde is likely to use her 2:30 pm (1230 GMT) press conference to reiterate the message that there will be no premature end to "favourable financing conditions" until the crisis is deemed over and the rebound is firmly on track. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) © AFP

O Banco Centro Europeu não vê, nem de perto nem de longe ao longo da trajetória de inflação, uma aproximação à meta de 2% da política monetária, continuando a ver como "largamente temporários" os efeitos que conduziram em agosto a uma subida de 3% no nível de preços da Zona Euro.

A projeção das equipas do banco central - que reviu em alta o crescimento deste ano no espaço da moeda única para 5%, sem mexer nas previsões para 2022 e 2023 - resulta nesta quinta-feira numa elevação ligeira da inflação prevista, mas que coloca ainda em 1,5% o nível de inflação anual na área do euro em 2023.

Para 2021, a projeção de inflação é de 2,2%, recuando para 1,7% em 2022 e para 1,5% no termo do horizonte de projeção, com o banco central a antecipar que uma normalização da atividade económica tenderá a alisar os efeitos base que têm elevado preços nos sectores de serviços que vão reabrindo e que o estrangulamento das cadeias de comércio seja ultrapassado na primeira metade de 2022.

Descontando energia e bens alimentares, a inflação chegará aos 1,3% em 2021, evoluindo para 1,4% e 1,5% nos dois anos seguintes, prevê o BCE em números também revistos ligeiramente em alta.

"Esperamos que a inflação aumente mais neste outono, mas que recue no próximo ano. Esta alta temporária da inflação reflete principalmente fortes subidas nos preços do petróleo, desde cerca de meados do último ano, a reversão da redução temporária do IVA na Alemanha, vendas de verão adiadas em 2020 e pressões de custos que partem de faltas temporárias de materiais e equipamentos", apontou nesta quinta-feira a presidente do BCE, Christine Lagarde, na conferência de imprensa posterior à reunião de política monetária na qual o conselho de governadores decidiu, por unanimidade, a redução do ritmo de compra de ativos ao abrigo do programa de emergência pandémica.

"Ao longo de 2022, estes factores serão aliviados, ou ficarão fora dos cálculos da inflação anual", defendeu Lagarde.

Mas, o BCE reconhece também e antecipa que a inflação subjacente está sob pressão para uma subida à medida que as economias recuperam, prevendo aumento gradual, mas contido, com moderação de aumentos salariais no espaço do euro neste ano.

As negociações salariais que acontecem tradicionalmente no outono em vários países europeus, como em Portugal, estarão sob a vigilância do banco central, afirmou Lagarde, com o objetivo de antecipar desvios à trajetória prevista. Aumentos menos moderados serão sinal de uma transmissão das pressões de subidas de preços com efeitos mais persistentes nas economias.

Outro factor para o qual o BCE está a olhar é a duração dos estrangulamentos na oferta observados durante a pandemia, vigiando o risco de estes se prolongarem para lá de meados de 2022, quando acompanhados de uma manutenção elevada da procura com a reabertura económica, mantendo as pressões de preços por mais tempo, explicou Lagarde.

Em atualização