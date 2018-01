BCE mantém taxa de juro inalterada e abre porta a mais estímulos

Como era esperado, o Banco Central Europeu decidiu esta quinta-feira manter a taxa de juro de referência nos 0%. Em comunicado, a instituição confirmou que não vai fazer, para já, quaisquer alterações à política monetária. Também não houve mexidas no programa de compra de ativos.

“O Conselho do BCE espera que as taxas de juro diretoras do BCE permaneçam nos níveis atuais durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos”, sublinha a instituição liderada por Mario Draghi em comunicado.

O BCE decidiu também não mexer nas taxas aplicáveis à facilidade permanente de depósitos, que se mantêm em -0,4%. Já as taxas aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez ficaram nos 0,25%.

Já no que toca ao pacote de estímulos, o BCE reiterou que pretende manter a compra de ativos ao ritmo de 30 mil milhões de euros por mês até ao final de setembro, “ou até mais tarde, se necessário”.

Ou seja, “até que o Conselho do BCE considere que se verifica um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, compatível com o seu objetivo para a inflação”.

O BCE sublinha que “se as perspetivas passarem a ser menos favoráveis ou se as condições financeiras deixarem de ser consistentes com uma evolução no sentido de um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, o Conselho do BCE está preparado para proceder a um aumento do programa de compra de ativos em termos de dimensão e/ou duração”.

Mario Draghi dará uma conferência de imprensa a partir das 14h30.