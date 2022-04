BCE mantém taxas de juro e quer terminar compras de ativos no 3.º trimestre

Christine Lagarde, presidente do BCE © EPA/RONALD WITTEK

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira deixar as taxas de juro inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em 0% e espera concluir as compras de ativos no terceiro trimestre.

De acordo com o comunicado divulgado no final de uma reunião de política monetária, o BCE decidiu ainda que a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez se mantém em 0,25% e a taxa de depósitos em -0,50%.

O BCE considerou que a guerra na Ucrânia está "a afetar a economia, dentro e fora da Europa" e que "a evolução da economia dependerá fundamentalmente do desenrolar do conflito, do impacto das atuais sanções e de possíveis medidas adicionais".

"A inflação subiu significativamente e permanecerá elevada nos próximos meses, sobretudo devido ao aumento acentuado dos custos energéticos. As pressões inflacionistas intensificaram-se em muitos setores", afirmou a instituição.

"Na reunião de hoje, o Conselho do BCE considerou que os dados que passaram a estar disponíveis desde a última reunião reforçam a sua expectativa de que as aquisições líquidas de ativos ao abrigo do seu programa de compra de ativos (asset purchase programme -- APP) sejam concluídas no terceiro trimestre", refere o comunicado.

As aquisições líquidas mensais no âmbito do APP ascenderão a 40 mil milhões de euros em abril, 30 mil milhões de euros em maio e 20 mil milhões de euros em junho, indicou o banco, confirmando o calendário que já tinha apontado na reunião de 10 de março.

"A calibração das aquisições líquidas no terceiro trimestre dependerá dos dados e refletirá a evolução da avaliação das perspetivas pelo Conselho do BCE", disse ainda a instituição.

O BCE reiterou que a subida das taxas de juro só começará "algum tempo após o termo das aquisições líquidas de dívida" e que "será gradual".