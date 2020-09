BCE melhora previsão da contração económica da zona euro para 8% em 2020

O Banco Central Europeu (BCE) melhorou a previsão de contração económica da zona euro para este ano para 8%, contra 8,7% em junho, disse hoje a presidente da instituição, Christine Lagarde.

Lagarde, que falava na conferência de imprensa depois da reunião de política monetária do BCE, acrescentou que os últimos dados sugerem uma “forte recuperação da atividade económica”, de acordo com as expectativas da entidade, embora “o nível de atividade económica esteja muito abaixo dos níveis anteriores à pandemia da covid-19”.

Em contrapartida, o BCE reviu em baixa as previsões de crescimento para 2021 e 2022: de 5% (contra 5,2% previsto em junho) e de 3,2% (face a 3,3% em junho), respetivamente.

O BCE prevê também uma inflação de 0,3% em 2020 (0,3% prevista em junho), 1% em 2021 (0,8%) e 1,3% em 2022 (1,3%).

A presidente do BCE salientou que é necessário um grande grau de estímulo monetário para apoiar o crescimento na zona euro.

A atividade no setor transformador continuou a melhorar, mas o boom no setor dos serviços abrandou recentemente.

“A força da recuperação está rodeada por uma incerteza significativa e permanece altamente dependente da evolução da pandemia e do sucesso das políticas implementadas”, disse Lagarde.

A procura interna na zona euro registou uma “recuperação significativa dos baixos níveis”, embora se sinta incerteza nos gastos dos consumidores e no investimento empresarial, de acordo com a presidente do BCE.