BCE pondera acelerar fim dos estímulos

A economia da zona euro está a dar sinais mais positivos que o esperado pelos responsáveis do Banco Central Europeu (BCE). E isso poderá levar a instituição liderada por Mario Draghi a começar a preparar os mercados para o fim dos estímulos mais cedo que o antecipado. “A linguagem sobre as várias dimensões da abordagem de política monetária e da orientação futura pode ser revisitada no início do ano”, revelam os relatos da reunião de 14 de dezembro do BCE.

O banco central quer começar a mudar o discurso, deixando-se de focar no papel das compras de ativos e centrando-se mais na orientação futura das taxas de juro, o que sugere que o programa que o BCE criou para segurar a zona euro poderá terminar mais cedo que o antecipado pelo mercado.

Em outubro, Mario Draghi anunciou que as compras se iriam estender do final de 2017 para, pelo menos, setembro de 2018. Mas a um ritmo menor, com as aquisições a caírem desde o início do ano de 60 mil milhões para 30 mil milhões de euros. O consenso do mercado é que essas compras seriam novamente prolongadas até final desde ano ou início de 2019, o que, caso a economia e a inflação continuem a convencer os membro do BCE, poderá não se concretizar. Um dos membros do Conselho de Governadores considerou mesmo que “aparenta estar a emergir uma falha entre as condições económicas favoráveis e uma política que continua com uma configuração” de resposta à crise.

“O essencial é que qualquer mudança na comunicação, quer aconteça em março ou junho ou que seja feita de foram gradual ou mais restritiva, aparenta ser agora apoiada pela maioria no Conselho de Governadores, o que não parecia ser o caso em Outubro”, disse Frederik Ducrozet, economista da Pictet, citado pela Bloomberg. E conclui: Isso pode ter implicações muito concretas”.

Juros da dívida e euro sobem

Como resultado desta maior confiança do BCE na retirada dos estímulos, as taxas das obrigações da zona euro subiram. A taxa a dez anos da dívida alemã, que é a referência para o mercado, sobe 4,5 pontos base para 0,522%, segundo a Reuters, após a divulgação dos relatos.

Já os juros de Portugal sustêm o impacto, após o Tesouro ter colocado ontem quatro mil milhões de euros em dívida a dez anos, numa operação em que a procura bateu todos os recordes. A taxa portuguesa a dez anos desce 3,4 pontos base para 1,809%, contrariando a tendência de subida na Europa.

A possibilidade de o BCE travar os estímulos mais cedo que o previsto também está a dar força ao euro. A moeda única ganha 0,86% para 1,2048 dólares.