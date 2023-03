Lagarde já contava com eventos "muito extremos" e pode recuar na subida grande dos juros

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). © EPA/MARTIAL TREZZINI

Na sexta-feira passada, o banco norte-americano Silicon Valley Bank (SVB) (o 16º maior dos EUA) foi à falência e o medo de uma crise financeira regressou à agenda.

Ontem, o medo real instalou-se na Europa com o colapso em bolsa de um dos gigantes europeus, o Credit Suisse; e fez emergir muitas perguntas ainda por responder sobre quão estável e sólido está esse banco, o mercado europeu, sobre se há ou não ligações perigosas e eventuais contágios a outras instituições bancárias na zona euro.

Hoje (quinta-feira, 16), o Banco Central Europeu (BCE) dizia que era sua "intenção" subir as taxas de juro, como prometeu, de 3% para 3,5% (taxa central de refinanciamento) e a taxa de facilidade de depósito de 2,5% para 3%, a mais usada pelos bancos comerciais do euro para captarem financiamento do BCE, atualmente. Mas a pressão para não o fazer é elevadíssima.

Muitos peritos recomendam uma subida pela metade: 0,25 pontos percentuais, em vez dos prometidos 0,5 pontos.

Ou então que o BCE enverede pela abertura de linhas dedicadas e especiais de financiamento mais barato, só para os bancos se orientarem neste momento conturbado e os mercados acalmarem um pouco.

Mas, resumindo, analistas dos mercados financeiros consideram que, avançar na subida de juros, como se nada de mau e novo estivesse a acontecer no setor bancário, é um erro.

O tom geral é que, independentemente do que acontecer hoje (quinta-feira, 16 de março), o BCE deve reconsiderar, daqui em diante, a velocidade e a constância das subidas que estavam planeadas e ir com mais modéstia no aperto monetário para não alimentar uma nova crise bancária e não empurrar a economia do euro para uma nova recessão.

Há um mês, Lagarde admitiu "cenários muito extremos"

Oficialmente, até tem margem para o fazer. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse em fevereiro que o plano era subir hoje as taxas de juro diretoras da zona euro em 0,5 pontos, mas na altura fez uma nuance importante, que passou quase despercebida.

Na conferência de imprensa, Lagarde disse que aquele prognóstico de subida de taxas é uma "intenção" e que o BCE decidirá sempre com a melhor e mais recente informação disponível.

E clarificou assim: "Uma intenção não é, como disse, um compromisso a 100%, mas é uma determinação bastante forte, e não consigo pensar em cenários, a menos que fossem bastante extremos, onde isso não aconteceria".

Como referido, para vários observadores da política monetária, o problema grave com o Credit Suisse e todas as incógnitas e desconfianças que está a levantar (ver texto na página seguinte) é razão mais do que suficiente para Lagarde ir mais devagar a partir de agora.

Não significa que vá parar de subir taxas no futuro, mas hoje tem de dar um sinal de apoio contra as narrativas especulativas e de falta de confiança na banca, que não cessam de aumentar.

O BCE tem de o fazer, porque o Credit Suisse é enorme e grande demais, tendo ramificações profundas a quase todos os outros bancos grandes da zona euro, mas o Banco Nacional Suíço também precisa de agir.

Ontem, ao início da noite de quarta-feira, anunciou que disponibilizará uma linha de ajuda em forma de liquidez.

Constâncio agita o fantasma da recessão

Vítor Constâncio, ex-vice-presidente do BCE na altura da liderança de Mario Draghi, defende que a atual presidente da instituição baseada em Frankfurt tem margem e argumentos para não subir tanto as taxas de juro.

"Os bancos centrais não devem ignorar os sinais dos mercados e a recessão mais provável que se avizinha. Devem abrandar no seu plano de subida de taxas", disse o economista na sua conta de Twitter.

"O BCE devia fazer um aumento máximo de 25 pontos base [0,25 pontos percentuais] e não os anunciados 50 pontos base", atirou o antigo governador do Banco de Portugal.

Além disso, a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos devia fazer o mesmo. "Deveria também subir apenas 25 pontos base na próxima semana", acrescentou Constâncio.

O agora professor de Economia na Universidade de Navarra e do ISEG considera que "o Credit Suisse entrou em queda livre [em bolsa] e estendeu esse contágio ao valor das ações dos bancos europeus".

É por isto que o BCE tem um problema grave em mãos. Precisa de conter a desconfiança e a desvalorização forte que já começou em várias instituições que supervisiona.

Na opinião do antigo banqueiro central, "os mercados reagiram com uma grande descida das taxas de rendimento das obrigações a dois anos em poucos dias", o que significa que esses agentes de mercado "estão a apostar que os bancos centrais vão fazer uma pausa".

Roubini: se BCE sobe juros como disse, Credit Suisse pode falir no fim-de-semana

Nouriel Roubini, cuja alcunha é há décadas "Dr. Catástrofe [Dr. Doom]" por causa do seu feitio muito pessimista em relação ao sistema financeiro, é mais sanguíneo nos comentários à situação suscitada pelo gigante financeiro suíço.

"Se o BCE subir 50 pontos base, é possível que o Credit Suisse vá à falência durante o fim-de-semana" e, dessa forma, "o BCE vai ter de inverter essa decisão na próxima semana", disse na sua conta de Twitter.

"Assim, esperemos que não repita o erro cometido em 2011 durante a crise da zona euro, quando subiu taxas e contribuiu para a escalada da crise".

Na opinião de Roubini, "o BCE e o Banco Nacional Suíço têm de fornecer ao Credit Suisse alguma linha de liquidez de emergência".

Frederik Ducrozet, economista-chefe da gestora de investimentos Pictet, também acha que "o BCE dispõe dos instrumentos necessários para intervir de forma preventiva".

"Seria bem-vinda uma clarificação sobre como os bancos podem usar os TLTRO [linhas de financiamento de longo prazo só dedicadas aos bancos e direcionadas]".

Seria uma "proteção" e "podem fazê-lo amanhã [hoje] ou então fazer uma declaração em qualquer altura", que apazigue um pouco mais os ânimos, defende o economista.