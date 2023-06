BCE prevê melhoria da atividade económica nos próximos trimestres

Lisboa © Unsplash

O Banco Central Europeu reviu ligeiramente em baixa o crescimento económico na zona euro para este ano e o próximo, e em alta as projeções para a inflação até 2025. O Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 cresce 0,9%, contra a estimativa de 1% de março deste ano, em 2024 cresce 1,5% em vez de 1,6% e em 2025 o BCE mantém a previsão de crescimento de março, de 1,6%. As previsões para a inflação sobem uma décima face às feitas pelo BCE em março, para 5,4% este ano, 3% em 2024 e 2,2% em 2025.

Apesar do abrandamento da atividade económica no arranque do ano, o BCE espera que a economia da zona euro "recupere a partir do segundo trimestre de 2023 e se mantenha sólida na segunda metade do ano", de acordo com as novas projeções macroeconómicas.

Segundo o BCE, o crescimento regressará nos próximos trimestres "à medida que os preços da energia moderam, a procura externa aumenta e os constrangimentos no abastecimento se resolvem". Além disso, o BCE espera uma melhoria do consumo privado decorrente de um aumento do rendimento disponível das famílias, sustentado por "um mercado laboral robusto, com o desemprego a atingir mínimos históricos", lê-se nas projeções económicas.

Quanto à inflação, diz que tem sido "mais persistente do que o esperado anteriormente, apesar dos preços da energia em queda e do alívio das dificuldades nos abastecimentos".

Com os efeitos sobre os preços do custo da energia e dos bens alimentares a dissipar-se gradualmente, a preocupação do BCE agora é com o impacto dos salários na evolução dos preços. "Os custos laborais vão tornar-se o motor dominante da inflação IHPC, excluindo a energia e os bens alimentares. Espera-se que o crescimento dos salários permaneça a mais do dobro da sua média histórica durante a maior parte do horizonte de projeção [até 2025], impulsionada pela compensação da inflação e condições apertadas do mercado laboral, assim como pelos aumentos dos salários mínimos".

Quanto às margens de lucro das empresas, que "aumentaram significativamente em 2022", diz o BCE, espera-se que agora possam "atuar como amortecedor" o médio prazo.