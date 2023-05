BCE procura novo presidente para Conselho de Supervisão

© ANDRE PAIN / AFP

O Banco Central Europeu (BCE) está à procura de um novo presidente para o seu Conselho de Supervisão, porque o mandato do atual presidente, o italiano Andrea Enria, termina no final de 2023.

O BCE informou esta quarta-feira que o mandato de cinco anos, não renovável, do novo presidente do Conselho de Supervisão terá início em 01 de janeiro de 2024.

O Conselho de Supervisão do BCE é composto pelo presidente, o vice-presidente, quatro representantes do BCE e representantes das autoridades de supervisão dos países que participam na supervisão bancária europeia, o chamado Mecanismo Único de Supervisão.

Os interessados podem candidatar-se ao cargo de presidente do Conselho de Supervisão até 23 de junho de 2023 e o BCE apresentará uma lista dos candidatos mais adequados e nomeará um candidato no outono, que será depois aprovado pelo Parlamento Europeu e confirmado pelo Conselho da União Europeia (UE) no quarto trimestre.