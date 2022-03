Christine Lagarde, presidente do BCE © EPA/RONALD WITTEK

O programa principal de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE) designado APP vai ser ligeiramente reduzido nos próximos dois meses (abril a junho), mas as taxas de juro de referência da zona euro continuam em mínimos e o programa de especial de compra de dívida pública e outros títulos dedicado ao combate à pandemia (PEPP) será mesmo descontinuado no final deste mês, como previsto, revelou esta quinta-feira o banco central liderado por Christine Lagarde.

