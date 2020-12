BCE. Recessão menos terrível este ano, mas retoma será mais fraca em 2021

Christine Lagarde. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

A recessão da zona euro em 2020 deverá traduzir-se num colapso de 7,3% da economia dos 19 países da moeda única em vez dos menos 8% previstos em setembro, revelou esta quinta-feira Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE).

No entanto, a retoma vai ser mais fraca do que se pensava há três meses: em 2021, a economia deve crescer 3,9% e não 5% como projetou o BCE em setembro.

Lagarde lamentou ainda que esta segunda vaga da pandemia já se tenha propagado à economia, arrastando outra vez a atividade nesta reta final de 2020.

"A segunda vaga da pandemia e a intensificação das medidas de contenção observadas desde meados de outubro deverão resultar numa nova e significativa quebra da atividade económica no quarto trimestre, embora em muito menor grau do que o observado no segundo trimestre deste ano ", constatou a antiga chefe do FMI.

"Os riscos em torno das perspetivas de crescimento da zona euro permanecem negativos, mas tornaram-se menos pronunciados" por causa dos anúncios recentes de vacinas eficazes e prestes ou já a serem usadas (caso do Reino Unido).

Mas o BCE olha primeiro para a zona euro e pede cautela. "Embora as notícias sobre as perspetivas de lançamentos de vacinas num futuro próximo sejam animadoras, os riscos negativos permanecem devido às implicações da pandemia para as condições económicas e financeiras", referiu Lagarde.

"A procura fraca por parte de empresas e famílias e o risco acrescido de uma recuperação retardada à luz dos novos confinamentos devido à segunda vaga da pandemia requerem que as políticas orçamentais nacionais continuem a dar apoio", pediu Lagarde.