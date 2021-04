BCE reduziu na semana passada compras de dívida

Christine Lagarde © Olivier Matthys / POOL / AFP

Segundo os números divulgados hoje, o BCE comprou até agora, no âmbito do programa destinado a atenuar os efeitos da pandemia de covid-19, obrigações no valor de 976.585 milhões de euros.

Após um aumento dos juros da dívida soberana da zona euro, o BCE considerou em março justificado levar a cabo "um aumento significativo" do ritmo de aquisições no segundo trimestre deste ano.

O volume do programa de compra de dívida de emergência lançado em março do ano passado devido à pandemia de covid-19 atinge 1,85 biliões de euros, depois de ter sido reforçado na reunião do BCE de dezembro e de a sua duração ter sido prolongada até março de 2022.