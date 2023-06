BCE. Salários estão a pressionar preços e juros vão continuar a subir

BCE, liderado por Christine Lagarde, espera uma recuperação da economia do euro até ao final do ano. © AFP

O efeito da subida do custo dos produtos energéticos e dos bens alimentares na taxa de inflação está a dissipar-se e a nova preocupação do Banco Central Europeu (BCE) são os custos unitários do trabalho. "Os custos laborais vão tornar-se o motor dominante da inflação IHPC [Índice Harmonizado de Preços do Consumidor], excluindo a energia e os bens alimentares. Espera-se que o crescimento dos salários permaneça a mais do dobro da sua média histórica durante a maior parte do horizonte de projeção [até 2025], impulsionado pela compensação da inflação e condições apertadas do mercado laboral, assim como pelos aumentos dos salários mínimos", sublinha o BCE nas novas projeções macroeconómicas divulgada ontem.

Uma análise confirmada pela presidente da instituição, Christine Lagarde, em conferência de imprensa. Um dos fatores na base da "persistência da inflação tem muito a ver com o custo unitário do trabalho", disse a líder do BCE. "A situação do mercado laboral é a boa notícia da Europa. O nível de desemprego vai continuar a baixar. Vemos os salários a continuar a subir no futuro", sublinhou. Questionada sobre se a zona euro está perante uma "espiral salarial", Lagarde excluiu, no entanto, esse cenário. Insistiu que o "o custo unitário do trabalho está a provocar uma revisão da projeção para a inflação core".

Ontem o BCE aumentou as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais, com a taxa de referência a fixar-se agora nos 4%. Uma decisão consensual no conselho de governadores, que terá tido em conta precisamente a situação no mercado laboral. Foi uma "discussão harmoniosa, bastante profunda na área do mercado laboral", e houve "um consenso muito, muito alargado", frisou a líder do BCE.

O banco central fundamenta a nova subida das taxas de juro com os riscos associados à inflação subjacente e à pressão dos salários. "Os especialistas do Eurossistema reviram em alta as suas projeções para a inflação excluindo preços dos produtos energéticos e dos produtos alimentares, especialmente no que toca ao presente ano e ao próximo, devido a anteriores surpresas em sentido ascendente e às implicações da robustez do mercado de trabalho para o ritmo de desinflação", avança o BCE.

As previsões para a inflação sobem agora uma décima em cada ano face às estimativas de março, para 5,4% este ano, 3% em 2024 e 2,2% em 2025, ficando ainda acima da meta . A prioridade da instituição sediada em Frankfurt é baixar a inflação para 2%, e Lagarde frisa que estão "determinados a atingir a meta em devido tempo". É que, se há indicadores que mostram uma redução da inflação, outros há que não apontam para isso. "Temos de ter confiança que está [a inflação] no caminho descendente".

Esta incerteza leva a que o BCE siga um caminho diferente do da Reserva Federal norte-americana, que anteontem anunciou a manutenção das suas taxas de juro, interrompendo o ciclo de incrementos. "No que ao BCE diz respeito, vamos continuar a subir [as taxas de juro], não estamos a pensar pausar", sublinhou Lagarde. Mais do que isso, a responsável revelou que isso não está nesta altura na agenda do BCE: "Não começámos a pensar nisso, porque temos trabalho para fazer".

Antes pelo contrário, Lagarde foi clara em apontar para a continuação das subidas. "É muito provável que continuaremos a subir taxas de juro em julho", afirmou Lagarde. A inflação tem vindo a descer - na zona euro baixou de 7% em abril para 6% em maio - mas o banco central "as projeções indicam que permanecerá demasiado elevada durante demasiado tempo".

A instituição reconhece, contudo, que os "anteriores aumentos das taxas de juro pelo Conselho do BCE estão a repercutir‑se de forma vigorosa nas condições de financiamento e estão gradualmente a ter impacto no conjunto da economia. Os custos do endividamento subiram de forma acentuada e o crescimento dos empréstimos está a abrandar". E Portugal que o diga, com as famílias a braços com a subida das prestações do crédito à habitação, maioritariamente indexados à Euribor, que reflete as mexidas do BCE nas suas taxas diretoras.

A par da subida da taxa de referência para 4%, as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito aumentam para 4,25% e 3,50%, respetivamente. Estes aumentos seguem-se à subida do dia 4 de maio, também de de 0,25 p.p., traduzindo-se num abrandamento face aos aumentos anteriores de 0,50 e 0,75 pontos.

Quanto à evolução da economia nos próximos meses, o BCE reviu em ligeira baixa o crescimento do Produto Interno Bruto em 2023 para 0,9%, contra a estimativa de 1% de março deste ano, para 1,5% em vez de 1,6% em 2024, e manteve a previsão de 1,6% para 2025. Mas apesar do abrandamento no arranque do ano, o BCE espera que a economia da zona euro "recupere a partir do segundo trimestre de 2023 e se mantenha sólida na segunda metade do ano".