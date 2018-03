BCE suaviza cortes nas compras de dívida portuguesa

O Banco Central Europeu (BCE) comprou entre março de 2015 e fevereiro deste ano mais de 32 mil milhões de euros em dívida pública portuguesa ao abrigo do programa de injeção de dinheiro ultra barato na zona euro (QE – quantitative easing ou expansão monetária).

Em fevereiro, comprou aos bancos comerciais cerca de 489 milhões de euros em obrigações, mas este valor denota uma suavização na redução do ritmo de compras que vinha acontecendo desde 2016, informou o BCE esta segunda-feira.

No mês passado, a redução homóloga no valor de ativos adquiridos foi de 25%, o corte mais leve desde fevereiro de 2016. Em termos mensais, houve até um reforço (6%), o maior deste setembro de 2017, informa o BCE, esta segunda-feira.

O plano de expansão monetária (QE) ativado em março de 2015 para reanimar a economia do euro tem sido decisivo para baixar de forma significativa as taxas de juro de Portugal (dos outras países do euro também) e mantê-las nesses patamares. O programa vai durar até setembro, pelo menos. As taxas hoje rondam mínimos históricos de 2% a dez anos.

Portugal tem sido ‘abandonado’ pelo BCE no programa de compras porque há limites legais sobre o volume dessas compras e além disso o sistema de bancos centrais já detinha dívida portuguesa do tempo da crise, na altura em que ainda não havia QE.

Nas contas anuais referentes a 2017, Frankfurt revelou que ainda tem na sua posse mais de sete mil milhões de euros de dívida portuguesa do tempo da grande crise de 2010 e 2011, do tempo do resgate basicamente.

Nessa altura, o BCE também entrou em campo para segurar Portugal quando o país ficou sem acesso a preços decentes nos mercados. Grécia, Irlanda, Espanha e Itália também beneficiaram.

O facto de ainda ter esses sete mil milhões em carteira impede o BCE de maximizar as compras de acordo com a chave de capital. Legalmente, a instituição só pode comprar, no máximo, o equivalente a 2,5% em dívida portuguesa.

Em fevereiro, o Dinheiro Vivo noticiou que o IGCP, do Ministério das Finanças, fez contas e concluiu que o sistema montado por Frankfurt podia ter adquirido aos bancos comerciais mais 12,1 mil milhões de euros em obrigações do tesouro (OT) nacionais (mais 41%), não fossem os tais limites legais e técnicos do referido programa QE.