BCE corta compras de dívida portuguesa para metade em 2017

As compras de dívida pública portuguesa realizadas no âmbito do programa de dinheiro barato e taxas de juro quase zero do Banco Central Europeu (BCE) aumentaram em dezembro para 516 milhões de euros, naquela que é a primeira subida desde setembro. Tinha comprado 488 milhões em novembro.

Mas em termos anuais, o quadro é bem diferente: as compras caíram para menos de metade. Foram 13,4 mil milhões em 2016; em 2017, as aquisições não chegam a 6,5 mil milhões de euros.

Face a dezembro de 2016, o BCE está a cortar nas compras de obrigações nacionais: a redução é de 29%. O mínimo adquirido ao abrigo deste programa de compra de ativos aos bancos comerciais da zona euro aconteceu em agosto último, mês em que o BCE comprou 414 milhões de euros de dívida portuguesa. O máximo foi em maio de 2016, com 1.451 milhões de euros. Três vezes mais, portanto.

Ao nível da zona euro, a autoridade monetária europeia indica que foram comprados 1,9 biliões (milhões de milhões de euros) em títulos de dívida de 18 países da zona euro (a Grécia não está elegível pois tem um programa de resgate e ajustamento em curso).

Aquele valor reflete a exata medida do dinheiro a custo zero que o BCE injetou na economia europeia através da banca, ficando com as obrigações no seu balanço.

De acordo com dados divulgados esta quarta-feira, ao abrigo deste programa também conhecido por quantitative easing (QE), o BCE já adquiriu mais 31 mil milhões de euros em dívida nacional, sendo uma ajuda fundamental para fazer descer as taxas de juro da República, hoje abaixo de 2% (a dez anos), níveis que são mínimos históricos.

Mais tempo às compras, mas gastando metade por mês

Em outubro passado, Mario Draghi, o presidente do BCE, anunciou que até final de 2017 iria manter as compras mensais de ativos aos bancos, especialmente dívida pública, na ordem dos 60 mil milhões de euros (na zona euro) ao mês.

No entanto, decidiu cortar a intensidade do programa de QE (quantitative easing) para metade a partir deste mês de janeiro inclusive (compras de 30 mil milhões de euros ao mês), mas prolongou por mais nove meses a duração do QE.

Ou seja, em vez de acabar em dezembro, o apoio à dívida soberana continua até setembro de 2018, pelo menos, mantendo assim as taxas de juro muito baixas por muito mais tempo.

Portugal é dos países que mais beneficia deste QE, tendo em conta a fatura enorme de juros que já tem de pagar por causa da dívida pública tão elevada (quase 130% do PIB), uma das maiores do mundo desenvolvido.