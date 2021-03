BCE vai acelerar compras de dívida no próximo trimestre

(FILES) In this file photo taken on February 11, 2020 President of the European Central Bank (ECB) Christine Lagarde attends a debate on the Eurozone’s economic governance and ECB activities at the European Parliament in Strasbourg, eastern France. - The European Central Bank is expected on December 10, 2020 to unleash more stimulus to help shore up a eurozone economy devastated by the coronavirus pandemic, analysts said, in a move eagerly awaited by financial markets. The Frankfurt institution already has a 1.35-trillion-euro ($1.6-trillion) emergency bond-buying programme in place, but ECB chief Christine Lagarde all but promised in October that extra support was on the way. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP) © AFP

O Banco Central Europeu (BCE) espera um aumento do ritmo de compras de ativos ao longo do próximo trimestre, num contexto de subida dos juros da dívida soberana europeia.

O Conselho de Governadores do BCE decidiu esta quinta-feira manter as taxas de juro inalteradas bem como o volume do programa de compras de dívida, como esperado.

Mas o BCE frisa que espera que o programa de compra de ativos, "ao longo do próximo trimestre, seja conduzido a um ritmo significativamente mais elevado do que durante os primeiros meses deste ano", refere um comunicado da instituição divulgado após a reunião do Conselho de Governadores.

A decisão surge num contexto de subida dos juros da dívida soberana europeia, o que pode criar condições de financiamento mais desfavoráveis para as empresas e famílias na zona euro, segundo analistas ouvidos pela Lusa.

"O Conselho do BCE continuará a realizar compras de ativos líquidos no âmbito do programa de compras de emergência pandémica [PEPP] com um montante total de 1.850 mil milhões de euros até pelo menos o final de março de 2022 e, em qualquer caso, até que considere que a fase de crise do (novo) coronavírus terminou", adianta o BCE no comunicado.

Explica que "comprará (ativos) com flexibilidade de acordo com as condições de mercado e com o objetivo de evitar um agravamento das condições de financiamento que seja inconsistente com a redução do impacto da pandemia na trajetória projetada da inflação".

"Além disso, a flexibilidade de compras ao longo do tempo, entre classes de ativos e entre jurisdições, continuará a apoiar a transmissão suave da política monetária. Se as condições de financiamento favoráveis ​​puderem ser mantidas com fluxos de compra de ativos que não esgotem o programa ao longo do horizonte de compra líquido do PEPP, o montante não precisa ser usado na íntegra", adianta.

Da mesma forma, "o programa pode ser recalibrado se necessário para manter condições de financiamento favoráveis ​​para ajudar a conter o choque pandémico negativo na trajetória da inflação".

Na última reunião de política monetária, o BCE manteve as taxas de juro inalteradas bem como o volume de compras de dívida e deixar inalteradas as taxas de juro para apoiar a economia da zona euro.

