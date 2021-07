BCE vai tolerar mais inflação para ter mais margem para baixar juros nas próximas crises

(FILES) In this file photo taken on January 23, 2020 Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB) addresses a news conference following the meeting of the governing council of the ECB in Frankfurt am Main, western Germany. - European Central Bank president Christine Lagarde warned governments on October 12, 2020 against pulling pandemic support schemes too quickly as eurozone economies struggle to recover from the coronavirus crisis. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) © AFP

A política monetária e de taxas de juro da zona euro vai ter uma tolerância ligeiramente maior em relação à inflação (nível de variação dos preços) o que, a prazo, permitirá ao Banco Central Europeu (BCE) ter mais margem para, por exemplo, descer juros se a economia estiver a fraquejar, juntamente com os preços.

A meta do BCE passa a ser uma inflação objetiva e concreta de 2% no médio prazo e não uma meta mais dilatada e subjetiva de "inflação próxima mas abaixo de 2%", como até aqui.

De acordo com a nova estratégia de política monetária do BCE, anunciada esta quinta-feira, "o conselho do BCE considera que a estabilidade de preços é assegurada mais eficazmente com um objetivo de 2% para a inflação a médio prazo".

"Este objetivo é simétrico, o que significa que os desvios negativos e positivos da inflação face ao objetivo são igualmente indesejáveis", explica o banco central presidido por Christine Lagarde.

BCE vai tolerar inflação acima de 2% para poder tomar "medidas de política monetária particularmente vigorosas ou persistentes"

"Quando a economia está a funcionar próximo do limite inferior das taxas de juro nominais, são necessárias medidas de política monetária particularmente vigorosas ou persistentes para evitar que desvios negativos do objetivo para a inflação se enraízem. Tal pode também implicar um período transitório, durante o qual a inflação se situe moderadamente acima do objetivo", diz a autoridade monetária da zona euro.

Ou seja, se numa próxima crise ou turbulência houver uma oscilação de preços que projete a inflação para mais de 2% (como já aconteceu tantas vezes antes de crises sérias eclodirem), o BCE pode tolerar essa subida e não subir logo as taxas de juro, para refrear a economia e os preços.

Se o BCE mantém taxas de juro ou não as sobe logo porque o seu objetivo de inflação é mais relaxado, tolera 2% ou até mais em caso de crises, significa que não trava logo a economia como ainda ganha margem para descer as taxas de juro se a crise for grave.

As taxas de juro ganham assim margem para operar e tornar a ser a ferramenta central do BCE. Recorde-se que o estojo das taxas de juro perdeu capacidade de influenciar a economia como no passado.

As taxas de juro de referência do BCE foram sendo reduzidas até chegaram ao ponto atual: uma está em 0% outra delas já é negativa. Mesmo com os juros nestes mínimos históricos, a economia da zona euro estava com dificuldades em recuperar.

Em cima deste problema grave, herdado da crise financeira do subprime (2007/2008) e depois agudizado pela grande crise da dívida pública (começou em 2010/2011), em 2020 eclodiu a pandemia, o que encostou ainda mais o BCE à parede.

Este fenómeno de juros zero (zero bound) é visto como um grande perigo para a capacidade do BCE enfrentar momentos de crise aguda.

O BCE terá antecipado este problema em plena crise da dívida (2012) e o então presidente Mario Draghi prometeu "fazer o que fosse preciso" em matéria de política monetária e de juros de modo a manter o custo da dívida em patamares razoáveis. E assim proteger vários soberanos (países da zona euro do colapso ou de novas recaídas).

Era o caso da Grécia, mas também de Portugal (que estava a sair do programa de austeridade da troika), Espanha e até Itália, que foram reiteradamente ameaçados pelos especuladores nesses anos de chumbo.

Foi assim que em 2012 o BCE enveredou por uma forte expansão nos seus programas de compras de ativos (sobretudo de dívida pública, obrigações do tesouro) que acabou por substituir o efeito das descidas das taxas de juro.

Ao comprar dívida em enormes quantidades (e guardar estes ativos no balanço durante anos), o BCE e restantes bancos centrais nacionais do euro conseguiram fazer descer os juros dos soberanos e das economias em geral para níveis mínimos nunca antes vistos. E que ainda hoje perduram, aliás, porque os BCE e os bancos centrais mantém as obrigações nos balanços.

