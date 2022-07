BCP afasta subida do crédito malparado nos próximos 2 anos

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

O presidente da comissão executiva do BCP, Miguel Maya, disse esta quarta-feira que não prevê subida do crédito malparado nos próximos dois anos, devido ao aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE). Miguel Maya considera que este movimento é um "processo de normalização da política monetária".

"Não se está a verificar uma subida dos juros para patamares que são para fora da normalidade. Fora da normalidade é o que temos ainda hoje que é taxa zero", referiu Miguel Maya na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do banco no primeiro semestre.