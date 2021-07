BCP avança com ação contra Metalgest, do universo Berardo

Joe Berardo © António Cotrim/Lusa

Dinheiro Vivo 21 Julho, 2021 • 11:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O BCP avançou com uma ação contra a sociedade Metalgest, holding ligada ao empresário Joe Berardo, avança o Eco esta quarta-feira.

A ação, no valor de 2, 17 milhões de euros, deu entrada na segunda-feira no tribunal da Comarca da Madeira, no Funchal, de acordo com o portal Citius, escreve o jornal online.

Também o Novo Banco avançou em abril com um processo de execução no valor de 3,5 milhões de euros contra a Metalgest e Fundação José Berardo.

Já em outubro do ano passado, BCP, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos iniciaram uma ação contra a Associação Coleção Berardo, pedindo a confirmação de penhora de obras de arte para execução de dívidas, escreve a publicação.

Meses antes, em abril do ano passado, os bancos avançaram ainda com um processo de execução para exigir 962 milhões de euros por dívidas em incumprimento junto de Berardo, da Metalgest, Moagens Associadas e Fundação José Berardo, junta ainda.

Joe Berardo foi detido no final do mês passado no âmbito de investigações sobre as suas relações com os bancos na obtenção de financiamento. O empresário está indiciado pelos crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsidade informática, falsificação, abuso de confiança qualificada e descaminho. Garantiu ontem uma caução de cinco milhões de euros para ficar em liberdade.