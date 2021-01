BdP assinala "deterioração marcada" da atividade após suspensão de aulas

Lisboa- 15/01/2021. Reportagem no primeiro dia do segundo confinamento derivado ao COVID-19.Na imagem Rua Augusta. (PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) assinala uma "deterioração marcada" da atividade na semana que aprofundou as restrições do estado de emergência com a suspensão das aulas, num novo indicador diário de atividade económica que começa nesta quinta-feira a ser publicado pela instituição.

O indicador, construído a partir de dados quantitativos de alta frequência que incluem tráfego, consumos energéticos, pagamentos e movimentos de carga, vai passar a ser divulgado semanalmente, à quinta-feira.

"Após o início do confinamento decretado a 15 de janeiro, o indicador diário de atividade económica (DEI) aponta para uma deterioração marcada durante a semana passada", refere o BdP.

Fonte: Banco de Portugal

A primeira leitura da instituição aponta uma quebra acentuada a partir de meados deste mês, em linha com as registadas em parte de novembro e dezembro últimos, período de retoma no confinamento, e também com a leituras para o mês de julho do ano passado, de relativo desanuviamento das restrições da pandemia.

No último domingo, o indicador aponta uma quebra em torno dos 10% na atividade medida por comparação com o mesmo período do ano passado. Compara com as semanas iniciais de janeiro, quando o indicador calculado pelo BdP mostrava um nível de atividade acima do registado no arranque de 2020.