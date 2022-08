BdP divulga lista de 11 entidades sem autorização para conceder crédito

Entidades criaram perfis na rede social Facebook © Josh Edelson/AFP

O Banco de Portugal (BdP) divulgou esta sexta-feira uma lista de 11 entidades que não estão habilitadas a conceder, intermediar ou exercer consultadoria de crédito.

"O Banco de Portugal adverte que os responsáveis pelas páginas 'web' e pelos perfis da rede social Facebook infra identificados não estão, na presente data, nem nunca estiveram, habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultadoria de crédito", lê-se numa nota divulgada pelo BdP.

A lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal.

O Banco de Portugal informa ainda que listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultadas no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt, e no Portal do Cliente Bancário, em https://clientebancario.bportugal.pt.