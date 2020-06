BdP já foi informado sobre fim de negociações entre Abanca e EuroBic

O Banco de Portugal (BdP) divulgou hoje que já foi informado sobre o fim das negociações para a aquisição pelo Abanca da maioria do capital do EuroBic, por não ter sido possível alcançar um acordo entre as partes.

“O Banco de Portugal foi informado que terminaram as negociações tendo em vista a aquisição pelo Abanca da maioria do capital do EuroBic, por não ter sido possível alcançar um acordo entre as partes quanto às condições da transação”, refere a instituição em comunicado.

O BdP sinaliza que esta transação permitiria operar uma alteração na estrutura acionista do EuroBic, “num contexto em que um dos acionistas de referência tem, como é público, as ações sob arresto e, consequentemente, está impedido de exercer os respetivos direitos de voto”.

“Não obstante, os demais acionistas, titulares de 57,5% do capital, mantêm o exercício pleno dos seus direitos, sendo responsáveis por assegurar que o EuroBic continua a desenvolver normalmente a sua atividade – que o Banco de Portugal continuará a acompanhar – em cumprimento do quadro legal e regulamentar aplicável”, acrescenta.

O espanhol Abanca anunciou na terça-feira que desistiu de comprar o EuroBic “uma vez que as condições acordadas para o referido objetivo não foram cumpridas”.

Ainda assim, o Abanca realçou que mantém interesse no mercado português e que “continuará a analisar potenciais operações de aquisição que fomentem sinergias ao seu projeto em Portugal”.

Em Portugal, “o Abanca tem um projeto sólido e em crescimento, com presença nas principais cidades e centros económicos, o que lhe permite posicionar-se como instituição financeira líder em ‘advisory banking'”, realça o comunicado enviado na terça-feira pelo banco espanhol.

Em 05 de maio, o Abanca dizia que tinha renovado a aposta na compra do Eurobic, mas por um preço inferior ao inicial, devido ao “efeito adverso” provocado pela covid-19.

“Naturalmente que os possíveis efeitos da covid-19 têm de estar retratados na negociação, porque vão ter claramente um efeito adverso”, defendeu o presidente do banco, Juan Carlos Escotet Rodríguez, durante a videoconferência de imprensa em que anunciou os resultados do primeiro trimestre.

O Abanca, presente então em Portugal, teve lucros de 127 milhões de euros de janeiro a março de 2020, depois de aumentar as provisões para 78 milhões de euros, nomeadamente para enfrentar os desafios criados com a pandemia de covid-19.

Juan Carlos Escotet Rodríguez repetiu, em resposta aos jornalistas, que o grupo mantinha, nessa altura, a aposta “estratégica” em Portugal e na compra do Eurobic.

O banco espanhol tinha chegado no início de fevereiro a um pré-acordo para comprar 95% do capital do português EuroBic, aguardando as autorizações das autoridades regulatórias.

A operação estava “pendente da finalização” de uma ‘due diligence'”, um processo de busca de informação sobre uma empresa, neste caso do EuroBic, com o objetivo de fixar de forma objetiva o preço final da operação.

“O processo de ‘due diligence’ está por concluir e depois entramos na fase de negociação do contrato e condições financeiras, esperando ter resultados até ao fim de maio”, disse, nesse dia, o presidente do Abanca.

Juan Carlos Escotet Rodríguez insistiu que “a possível diminuição do valor [do Eurobic] pode ter uma certa importância e isso tem de estar incorporado na operação”.

Em 22 de janeiro último foi anunciado que a empresária Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura acionista do EuroBic, uma medida para “salvaguardar a confiança na instituição”, referia o banco, após a divulgação de documentos de uma investigação jornalística, num caso designado de ‘Luanda Leaks’.

O Abanca gere um volume de negócios de 85.537 milhões de euros, 37.166 milhões de euros em empréstimos e 47.621 milhões de euros em recursos de clientes, com mais de 700 escritórios e 6.000 trabalhadores.