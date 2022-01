BdP: Rendibilidade das elétricas, construtoras e transportadoras aumentou

© Igor Martins / Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) fez saber esta terça-feira que a rendibilidade do ativo das empresas manteve-se nos 6,5% no terceiro trimestre de 2021. Porém, numa análise por setor de atividade económica, verifica-se que a rendibilidade aumentou nas empresas dos setores da eletricidade, da construção, dos transportes e armazenagem e dos outros serviços, comparando o terceiro trimestre de 2021 com igual período de 2020.

Por oposição, a rendibilidade do ativo diminuiu nas empresas dos setores das indústrias, do comércio e das sedes sociais.

A rendibilidade do ativo das empresas é medida através do rácio entre os resultados antes de amortizações, depreciações, juros e impostos das empresas (EBITDA) e o total de ativo de uma companhia.

O regulador da banca aponta que, observando as empresas pela sua dimensão (excluindo sedes sociais), a rendibilidade aumento entre as pequenas e médias empresas (PME), de 6,1% para 6,2%, e reduziu-se nas grandes empresas de 9,3% para 9%.

Cenário totalmente oposto vivem as empresas públicas, cuja rendibilidade foi de -3,4% no terceiro trimestre de 2021, um valor ainda assim 1,6 pontos percentuais acima do registado no segundo trimestre.

O BdP também revela que a autonomia financeira das empresas, medida pelo peso do capital próprio no balanço, manteve-se em 40% até setembro de 2021, sendo que essa autonomia cresceu nas empresas dos setores das indústrias, da construção, dos transportes e armazenagem e das sedes sociais. E diminuiu nas empresas de eletricidade e do comércio. Já no setor dos outros serviços a autonomia das empresas "não se alterou".

No caso das PME, a autonomia financeira passou de 39% para 39,2%, no terceiro trimestre de 201. Contudo, decresceu entre as grandes empresas, de 37,1% para 36,6%.

A autonomia financeira das empresas públicas reduziu-se para 27,% (27,1% no período anterior).