BdP. Salários da Função Pública "deixaram de ser atrativos no início da carreira" face ao privado

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, à chegada para a audição na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, Lisboa, 10 de janeiro de 2023. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

"O setor público mantém-se vantajoso em termos salariais [face ao setor privado], especialmente para os licenciados com experiência, mas deixou de ser atrativo no início da carreira", conclui o Banco de Portugal (BdP) num estudo divulgado esta quarta-feira, que atualiza o boletim económico de junho.

No tema intitulado "Diferencial salarial entre os setores público e privado em Portugal", o banco central governado por Mário Centeno começa por observar que "um tema recorrente no debate de políticas públicas sobre o prémio salarial desenvolve-se em torno da sua dimensão relativa entre diferentes patamares salariais".

Os resultados da análise do BdP "demonstram que o setor público continua a trazer uma vantagem salarial significativa para os licenciados, com exceção dos que se encontram no início da carreira".

"Importa então analisar se este resultado se verifica ao longo de toda a distribuição dos salários e, em particular, se o setor público é competitivo nos salários mais elevados", refere o BdP.

No caso dos licenciados com experiência profissional, o diferencial salarial é decrescente e mantém-se positivo ao longo de toda a distribuição no caso de ter 35 anos de experiência, e até ao percentil 80, no caso de ter 20 anos de experiência".

Ou seja, estes resultados "sugerem que as práticas salariais no setor público atenuam a desigualdade salarial relativamente ao setor privado", refere o estudo.

No entanto, o BdP conclui que "não existe um prémio para os indivíduos licenciados no início da carreira (com 5 anos de experiência) ao longo da distribuição salarial".