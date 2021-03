BE apela ao governo para que não atrase reforço dos apoios promulgados por Marcelo

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, durante uma conferência de imprensa após uma reunião com sindicalistas, investigadores e juristas na área do trabalho, para abordar a questão da centralidade da legislação laboral e as respostas ao mundo do trabalho do Orçamento de Estado 2021, em Lisboa, 20 de outubro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

O Bloco de Esquerda apela ao governo para que avance o quanto antes com o reforço de apoios sociais aprovados pelo parlamento contra a vontade do executivo e promulgado pelo Presidente da República.

"É muito importante que o Presidente da República tenha promulgado este diploma e é muito importante que o governo faça tudo para que chegue às pessoas que mais dele precisam", apelou a líder do BE numa conferência de imprensa esta segunda-feira, na sede do partido, em Lisboa, lembrando que mesmo que seja pedida a fiscalização sucessiva da lei, "não tem efeitos suspensivos".

"Num momento de pandemia as dificuldades são muitas. Sabemos que não há medidas perfeitas, mas temos duas certezas: a primeira é que a responsabilidade pública é grande perante os trabalhadores cuja a atividade foi suspensa; em segundo a responsabilidade é dar o apoio que foi prometido e não criar falsas expectativas", afirmou a líder bloquista, lembrando que foi o "parlamento aprove medidas que o governo prometeu, mas não cumpriu."

Em causa estão três diplomas: um que alarga os apoios sociais aos trabalhadores, gerente e empresários em nome individual; outro que aumenta os apoios aos pais em teletrabalho; e um terceiro para contratar mais profissionais de saúde para recuperar os atrasos causados pela resposta aos casos de covid-19.

Para o Bloco, a questão principal no apoio social aos trabalhadores e sócios-gerentes, é que têm em conta, para o cálculo da prestação, a quebra de rendimentos de 2020 (em plena pandemia) e não de 2019, reduzindo ou excluindo mesmo algumas pessoas.

"Quando repôs este apoio [o governo] compara rendimentos não antes da pandemia, mas com os rendimentos do ano passado e isso implicou a exclusão de milhares e milhares de trabalhadores. Noutros casos significou um apoio muito reduzido", frisou a líder bloquista, acrescentando que neste momento estão em causa 130 mil trabalhadores, "mas que podem ser mais com este diploma."

"O Orçamento do Estado foi feito com essa folga e foi feito com autorização ao ministro das Finanças para alterar verbas de um lado para o outro para poder ir respondendo à pandemia que nenhum de nós pode prever", argumentou.

38 milhões por mês

O governo nunca revelou publicamente o custo destas medidas, mas Catarina Martins citou valores que já foram publicados na comunicação social apenas para o apoio social aos trabalhadores independentes, gerentes e empresários em nome individual (ENI).

"Nos estudos que têm aparecido esta medida poderia custar 38 milhões de euros por mês, ou seja, a alteração que agora foi promulgada", apontou a líder do BE.

"É uma medida que só se aplica enquanto há decretos que proíbem determinadas atividades, estamos em período de desconfinamento e, portanto, é uma medida que, até por ter demorado quase um mês a ser promulgada, acaba por ter um efeito mais curto do que aquilo que seria desejável, mas absolutamente comportável pelo Orçamento do Estado", frisou Catarina Martins.

Na votação final global, em 03 de março, os diplomas foram aprovados com o voto contra isolado do PS nos alargamentos dos apoios económicos e na saúde, e a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal no das famílias (as restantes bancadas e deputados votaram a favor dos três textos).

No diploma que "mexe" sobretudo com os apoios económicos, o parlamento alterou o decreto-lei do Governo n.º 6-E/2021, que estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência.

Em concreto, o parlamento alargou o universo de beneficiários das medidas, que já incluía no decreto do Governo os trabalhadores independentes, gerentes e empresários em nome individual (ENI). No caso destes últimos, foi introduzida pela Assembleia a expressão "com e sem contabilidade organizada e independentemente de terem trabalhadores a cargo".