BE considera que “há um longo caminho a percorrer” no investimento público

O BE considerou esta terça-feira que a política de devolução de rendimentos “ajudou ao crescimento da economia”, refletido nos dados do Instituto Nacional de Estatística agora divulgados, avisando, no entanto, que “há um longo caminho a percorrer” no investimento público.

O crescimento da economia portuguesa acelerou no segundo trimestre, ao avançar 2,3% face ao mesmo período do ano anterior e 0,5% em cadeia, de acordo com a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística.

“Sendo dados positivos do ponto de vista do crescimento da economia e da política de devolução de rendimentos, sabemos e continuamos a achar que ainda há um longo caminho a percorrer no que toca ao investimento público, nomeadamente na educação, na saúde e na justiça, que são três áreas que foram muito afetadas, em especial nos últimos anos da ‘troika'”, disse a deputada e dirigente do BE Isabel Pires, em declarações à agência Lusa.

Para Isabel Pires estes dados demonstram que “a política de devolução de rendimentos, de aumento das reformas e de recuperação dos salários ajudou, efetivamente, ao crescimento da economia”.

“Até porque a procura interna foi grande parte do que possibilitou esse crescimento e, portanto, consideramos esta questão bastante importante”, realçou.

A deputada do BE considerou ainda que a “política que tem sido seguida, e para a qual os acordos de incidência parlamentar foram feitos, está a ter resultados positivos”.

“No entanto, continuamos a achar que estes dados também demonstram que é preciso investir também nos serviços públicos”, ressalvou.

A par do crescimento da economia, continuou Isabel Pires, “a qualidade dos serviços públicos também é aquilo que faz com que as pessoas sintam que têm o retorno também desta política de devolução de rendimentos”.