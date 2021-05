BE distancia-se de PS e PSD nos projetos sobre teletrabalho

O deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, discursa no debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © LUSA

O Bloco de Esquerda distanciou-se nesta quarta-feira dos projetos de lei de PS e do PSD para regulamentação do teletrabalho, assinalando uma "clivagem essencial" face aos projetos apresentados por estes partidos, e pondo-se ao lado de PAN, PCP, PEV e outros, que querem legislar valores mínimos de pagamento por acréscimos de despesas em teletrabalho.

Apesar de, tal como PS e PSD, remeter a definição da compensação de encargos com teletrabalho para acordo entre trabalhador e empregador, o Bloco diz distinguir-se por ter uma proposta que impõe o pagamento dos custos, enquanto a PS e PSD apenas preveem esta possibilidade.

Na "clivagem" defendida, estarão, "de um lado, os projetos como o do Bloco, que defendem que a lei deve consagrar direitos e obrigações. Isto é, que deve ser imperativa, seja sobre obrigação de pagar despesas, seja sobre equipamentos, seja sobre direitos dos trabalhadores com filhos menores, por exemplo", estabeleceu o deputado José Soeiro no início do debate para discussão de dez projetos legislativos para maior regulamentação do teletrabalho, e também regulamentação do direito a desligar

Já do outro lado, segundo o bloquista, estão projetos, do PS e PSD, que "em lugar de consagrarem obrigações, definem possibilidades". "Ou seja, permitem que os princípios definidos pela lei fiquem dependentes do acordo do empregador, como acontece no caso do pagamento de despesas, ou sejam afastados por convenções coletiva que podem dispor em sentido pior. Por exemplo, na salvaguarda da privacidade do trabalhador", defendeu.

No debate, o BE foi chamado pelo PSD e pelo PS a definir uma inclinação entre as propostas dos dois partidos para um eventual texto acordado entre partidos em especialidade. Mas, o BE fez questão de se distanciar para já de ambas as propostas. "Discordamos totalmente destas opções", afirmou José Soeiro. "A lei tem de definir direitos e não enunciar hipóteses", disse.

Nos projetos apresentados na Assembleia, e no que toca a uma das questões mais divisivas - o pagamento de custos de despesas adicionais em teletrabalho -, o Bloco escreve que "cabe ao empregador assegurar a respetiva instalação e manutenção e o pagamento das inerentes despesas, nomeadamente os custos fixos gerados pelo uso de telecomunicações, água, energia, incluindo climatização, e outros conexos com o exercício das funções", ainda que o modo de pagamento destas despesas seja definido em acordo entre trabalhador e empregador.

Já o PS quer estabelecer um novo regime jurídico do teletrabalho, no qual refere que "todas as despesas adicionais que, comprovadamente, e com o acordo do empregador, o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição ou do uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos na realização do trabalho, incluindo os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas, são compensadas pelo empregador".

Mas o projeto de lei diz que a compensação "pode consistir numa importância certa, fixada no acordo de teletrabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, e ajustável ao longo da vigência do acordo conforme a evolução comprovada das despesas adicionais". É contra este "pode" que o Bloco de Esquerda de mostra.

Já a proposta do PSD tem a seguinte formulação: "As despesas acrescidas relativas ao teletrabalho, serão pagas conforme estabelecido no contrato de trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, podendo ser definidos critérios e montantes a pagar, designadamente através de um valor certo pecuniário, a entregar ao trabalhador em regime de teletrabalho." Uma vez mais, é deste "podendo" que o Bloco se distancia.

Já PCP, PAN, Partido Ecologista os Verdes e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues pretendem impor alterações legislativas que definam desde logo valores mínimos de compensação aos trabalhadores pelo acréscimo de despesas em teletrabalho.