BE diz que Governo pode ir além do mercado ibérico na redução de preços da energia

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, discursa perante apoiantes do partido num comício na escola Carolina Michaelis, no âmbito das eleições legislativas 2022, no Porto, 22 de janeiro de 2022.

A coordenadora bloquista considerou este sábado que o Governo pode ir mais além do que o acordo ibérico para redução dos preços da energia, anunciado na sexta-feira, reduzindo, por exemplo, o IVA da eletricidade.

"É bom que tenha havido um acordo para um teto máximo do gás, registo apenas que, à partida, este acordo vai ficar nos preços máximos que eram já os preços que considerávamos exorbitantes no final do ano e que subiram ainda mais", disse Catarina Martins à margem de um encontro sobre políticas para o envelhecimento, em Lisboa.

A dirigente bloquista advogou que "não basta um teto máximo no preço do gás, são precisas novas regras na forma como são formados os preços da energia", caso contrário o país vai "continuar a dar uma borla milionária à EDP".

Catarina Martins sustentou que o preço da energia hídrica proveniente das barragens "vai continuar a ser remunerado ao preço do gás, que é extraordinariamente alto".

"Não tem nenhum sentido, a energia hídrica não tem esse custo. Ainda por cima estamos a pagar às barragens como se pagassem licenças de emissão de carbono. Coisa que não pagam", completou.

Depois, a coordenadora do BE apontou ao aumento dos combustíveis, que voltam a subir na próxima semana, e acusou o Governo de não estar "a fazer tudo o que pode fazer".

O BE exortou o executivo socialista a acabar com o adicional do Imposto Sobre produtos Petrolíferos (ISP) e colocar IVA da eletricidade com uma "taxa mínima".

O Governo pode baixar a taxa do ISP, prosseguiu, "tem margem para o fazer, não precisa do parlamento".

O primeiro-ministro, António Costa, e o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciaram na sexta-feira um acordo dos líderes da União Europeia (UE) para introduzir uma exceção no sistema energético europeu para a Península Ibérica, visando poder baixar preços.

"Conseguimos um acordo importante para a Península Ibérica, (...) que será muito benéfico para portugueses e espanhóis: reconhece-se, finalmente, a exceção ibérica, a singularidade ibérica, no que toca à política energética", anunciou Pedro Sánchez, falando numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo português.

A redução dos preços da energia, nomeadamente do IVA, é uma das prioridades no arranque da próxima legislatura e Catarina Martins anunciou que é uma de "duas propostas do Bloco que vão avançar já".

"Estamos há séculos à espera do que decide a União Europeia sobre o IVA da energia. Isso não é necessário. Outros países já agiram e Portugal tem de agir", completou.

A coordenadora do BE recusou comentar a composição do novo Governo, preferindo esperar para conhecer as "opções dos vários ministérios".