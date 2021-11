BE mantém Catarina Martins e Mariana Mortágua a encabeçar listas de Porto e Lisboa

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, intervém durante o debate parlamentar sobre o estado da Nação, na Assembleia da República © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Novembro, 2021 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, e a deputada Mariana Mortágua voltarão a ser cabeças de lista por Porto e Lisboa, respetivamente, nas próximas legislativas, deixando de ser candidatos os atuais deputados Jorge Costa, Maria Manuel Rola e Luís Monteiro.

Das propostas de listas a estes dois círculos eleitorais, às quais a agência Lusa teve acesso, são novidades em Lisboa a entrada do médico Bruno Maia como número três e Leonor Rosas em quinto, enquanto no Porto, como independente, Teresa Summavielle surge em quarto lugar e a atual deputada Isabel Pires em terceiro, mudando assim de distrito, uma vez que nas últimas legislativas concorreu por Lisboa.

No caso da proposta de listas de candidatos a deputados por Lisboa às eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, esta foi aprovada pelo plenário de aderentes distrital na sexta-feira, estando a votação da do Porto marcada para domingo.

Depois, estas duas listas, juntamente com as dos círculos eleitorais restantes, terão todas de ser aprovadas na Mesa Nacional de dia 28 de novembro, daqui a uma semana, órgão máximo do partido entre convenções que irá dar luz verde também ao programa eleitoral com o qual os bloquistas se apresentam a estas eleições, um dia depois deste documento ser validado num encontro nacional para o efeito.

Assim, Mariana Mortágua, Pedro Filipe Soares, Bruno Maia, Beatriz Gomes Dias e Leonor Rosas compõem os primeiros cinco lugares da lista a Lisboa (em 2019 foram cinco os deputados que o BE conseguiu eleger por este círculo eleitoral). O atual deputado Jorge Costa deixa assim o parlamento.

Numa mensagem publicada hoje no Twitter, Jorge Costa referiu que, depois de seis anos como deputado, propôs na direção do BE a sua saída das listas de candidatos para se poder dedicar "à organização partidária".

"Saio de uma bancada que honrou o mandato para uma equipa central empenhada num Bloco mais forte, mais militante, mais enraizado", explica.

Alexandre Abreu, Bruno Góis, Andreia Galvão, Marcos Farias Ferreira e Diana Pereira são os nomes que fecham a lista dos primeiros 10 candidatos a Lisboa.

Já no Porto, onde os bloquistas alcançaram quatro mandatos nas últimas eleições, a proposta apresenta Catarina Martins, José Soeiro, Isabel Pires e Teresa Summavielle, saindo Luís Monteiro e Maria Manuel Rola.

Também nas redes sociais, Luís Monteiro recordou que em maio havia declarado que não seria de novo candidato a nenhum cargo enquanto não estivesse concluído o processo com o qual entrou em tribunal "contra uma difamação" de que diz ter sido alvo, referindo-se às acusações de violência doméstica, negadas pelo próprio logo nessa altura.

"Fiz a queixa crime para que a verdade fosse reposta, mas o processo judicial ainda decorre. Por essa razão, não farei parte das listas do Bloco de Esquerda para as eleições legislativas que se avizinham. O meu compromisso de militância e ativismo para com o Bloco e para com quem nos últimos seis anos representei enquanto deputado é o mesmo de sempre", explicou.

A lista de candidatos pelo círculo do Porto até ao número 10 contempla ainda as seguintes propostas: Adriano Campos, Patrícia Felício, Fernando Barbosa Valongo, Nelson Silva, Sónia Sousa e o independente Hugo Veludo.

Nas eleições legislativas de 2019, o BE manteve-se como a terceira força política e os mesmos 19 deputados, com 9,52% dos votos, ou seja, menos 50 mil votos do que em 2015.