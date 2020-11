BE pede mais coerência na comunicação de novas medidas e apoios económicos mais fortes

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins. © FERNANDO VELUDO/LUSA

Após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa sobre o prolongamento do estado de emergência, Catarina Martins sublinhou que o Governo precisará de disponibilizar medidas de apoio económico e social mais robustas para acompanhar medidas impostas para conter a pandemia de Covid-19.

"O Governo tem vindo a querer fazer tudo pelos mínimos", destacou a coordenadora do Bloco de Esquerda. "É tempo de Governo deixar de medidas mínimas e ter medidas robustas capazes do apoio económico e social."

"Quando são pedidas medidas de contenção que não são acompanhadas por medidas económicos e sociais fortes está a criar-se em largas franjas da população uma enorme dificuldade de cumprir essas medidas", afirmou o BE, sublinhando as dificuldades que vários portugueses estão a enfrentar devido à crise pandémica.

O BE pede ainda que haja uma maior coerência na forma como as medidas de restrição são comunicadas ao país. O partido quer que "as medidas de restrição que Governo venha a implementar sejam baseadas em medidas científicas e precisam de ser comunicadas de forma clara."

"Achamos que tem faltado coerência das medidas e correta comunicação do risco às pessoas", algo que para Catarina Martins dificulta o cumprimento das medidas.

"Sempre que há medidas de restrição são precisas medidas mais fortes de apoio económico e social", avisa o BE. "Preocupa-nos muito medidas que pareçam contraditórias, incoerentes à população e que dificultem adesão."

Catarina Martins deixou ainda um recado aos privados. "Não faz sentido que haja quem esteja a lucrar com a crise", destacou. "Aquilo que vemos é que não tem havido mudanças nessa área, mantendo-se a fragilidade do SNS. O Governo está a gastar milhares de milhões de euros em pagamentos a privados."

Este é o segundo dia de reuniões entre Marcelo Rebelo de Sousa e os partidos em Belém. Esta quarta-feira o PCP já sinalizou a oposição à renovação do estado de emergência.

O Presidente da República receberá ainda esta tarde o PSD e o PS.