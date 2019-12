BE.”Reunião não servia para fechar processos negociais”

O Bloco de Esquerda aposta as fichas nos próximos dias e meses para chegar a acordos com o Governo para o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). O partido foi recebido esta terça-feira de manhã, dia 10 de dezembro, pelo ministro das Finanças e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Esta reunião é “ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição”, assinalou o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, lembrando que o Governo a isso está obrigado. O deputado indicou que não era a primeira reunião do partido como o Executivo sobre o OE2020 e que outras se seguirão.

“Consideramos que o que está em cima da mesa fica aquém das necessidades do país. Desse ponto de vista não é um processo fechado, sabemos que ainda faltam alguns dias até à entrega do Orçamento e que depois também haverá um processo de especialidade”, lembrou Filipe Soares, sublinhando que “esta reunião não servia para fechar processos negociais.”

O encontro que durou cerca de 50 minutos teve, a delegação do Bloco chefiada pelo líder parlamentar acompanhado pela deputada Mariana Mortágua e pelo deputado Jorge Costa.

Quanto a prioridades, Pedro Filipe Soares recordou o que o partido já enunciou publicamente: aumento dos rendimentos, pensões e fatura da energia.

“É essencial o processo de continuidade de reposição de rendimentos, e nesse sentido a parte fiscal e salarial deve ir a par. Consideramos essencial que confirme um caminho de recuperação de direitos e desse ponto de vista, o reconhecimento de direito a quem trabalhou uma vida inteira tenha a capacidade de ter uma vida mais desafogada e a garantia de bens de primeira necessidade como a energia deixam de ser tão onerosos como são atualmente”, assinalou o parlamentar, reconhecendo dificuldades.