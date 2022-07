BE teme "cedência ao lobby das plataformas" na alteração às leis laborais

A coordenadora do BE, Catarina Martins © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Bloco de Esquerda vai abster-se na votação na generalidade, amanhã, da proposta de lei do governo para alteração às leis laborais, e lutar para que na discussão na especialidade o texto que chegou ao parlamento seja revertido para a proposta inicial apresentada em outubro passado. Nomeadamente, na regulamentação das relações de trabalho em plataformas digitais, onde o partido diz temer "uma cedência ao lobby das plataformas digitais".

Estão em causa as alterações na proposta do governo que introduzem, numa segunda versão apresentada ao parlamento, a possibilidade de a relação de trabalho de estafetas e outros trabalhadores ser estabelecida não diretamente com as plataformas, mas com "operador de plataforma digital" ou "outra pessoa singular ou coletiva beneficiária que nela opere".

"É muito difícil perceber porque é que o governo decidiu recuar", considerou esta quarta-feira Catarina Martins, a coordenadora do BE, ao anunciar o sentido de voto do partido, após uma audição sobre o trabalho em plataformas digitais.

Entre os participantes na sessão estiveram Teresa Coelho Moreira, responsável científica pela preparação do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho que serviu de base à proposta de alterações legislativas, e que defendeu ser "preferível" a versão de outubro, e Elisabette Gualmini, relatora no Parlamento Europeu da diretiva sobre trabalho em plataforma que se espera que seja aprovada até ao final de 2023 e que prevê apenas o reconhecimento de relações de trabalho diretamente com as plataformas.

Para o BE, a abstenção anunciada servirá para "sinalizar" a intenção de, na especialidade, procurar contrariar a nova proposta legislativa e manter apenas a possibilidade de a relação de trabalho ser reconhecida com plataformas digitais. De contrário, o partido votará contra o diploma que, apesar de tudo, terá aprovação garantida com a maioria absoluta do Partido Socialista no parlamento.

"As plataformas estão à espera deste modelo", considerou Catarina Martins, admitindo que a legislação portuguesa sirva de "porta de entrada para desfazer" avanços nas leis e jurisprudência alcançada em vários países europeus. "Não é por acaso que a diretora-geral da Uber em Portugal considera este um modelo de ouro", disse.

Na audição, Teresa Coelho Moreira disse esperar também que a legislação volte à formulação proposta em outubro do ano passado, em projeto de diploma que esteve em consulta pública na sequência das discussões sobre o Livro Verde sobre o Futuro de Trabalho que a especialista coordenou em conjunto com Guilherme Dray. "O que gostava mesmo no final era que voltasse à versão de 21 de outubro de 2021", disse.



