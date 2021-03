BEI concede 28,2 ME de financiamento para água e saneamento do Interior Norte

© Artur Machado/Global Imagens

O acordo de financiamento entre a AdIN e o BEI foi apresentado hoje, em Sabrosa, distrito de Vila Real, numa cerimónia que decorreu também por videoconferência.

"São 28,2 milhões de euros de empréstimo do BEI, com condições mais vantajosas que o BEI consegue proporcionar, nomeadamente os prazos de amortização, as taxas de juro, os períodos de carência e que são relevantes para a sustentabilidade da empresa", afirmou Carlos Silva, presidente do conselho de administração da AdIN.

A empresa iniciou a sua atividade em janeiro de 2020 e é a entidade gestora dos serviços de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais dos municípios de Freixo de Espada à Cinta, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Torre de Moncorvo e Vila Real, onde residem cerca de 100 mil habitantes.

Com este empréstimo e as candidaturas já aprovadas no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), a AdIN conseguiu garantir o financiamento para os projetos delineados para os primeiros cinco anos de atividade. O montante global de investimento previsto para este período é de 56 milhões de euros.

"E isso responsabiliza a empresa. Tendo as fontes de financiamento temos que ter capacidade para aplicar os investimentos em todo o território", frisou Carlos Silva.

O financiamento do BEI vai ajudar a AdIN na renovação e reabilitação de infraestruturas de abastecimentos e água e saneamento de águas residais, proporcionando melhorias na qualidade ambiental e benefícios para a saúde dos cidadãos.

A empresa vai proceder à reabilitação dos sistemas de abastecimento de água, a fim de reduzir as perdas, bem como à modernização e racionalização dos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, nomeadamente através da requalificação e construção de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).

Pretende-se reduzir a poluição através da melhoria da qualidade dos efluentes descarregados nas águas superficiais da região e contribuir para reforçar a resiliência face aos riscos climáticos.

"O grande desafio da empresa é sermos mais eficientes e, se conseguirmos ganhar essa eficiência, aquilo que nós acreditamos é que a tarifa que hoje praticamos possa ser reduzida", afirmou Carlos Silva.

O acordo é apoiado pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) e o empréstimo será amortizado a 25 anos pela empresa.

"Como maior financiador internacional ao setor da água em Portugal, é com satisfação que apoiamos o programa de investimento da AdIN destinado a melhorar a prestação de serviços públicos básicos, como o abastecimento de água potável e o saneamento de águas residuais aos cidadãos do Norte de Portugal", afirmou o vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, responsável pelas operações do banco em Portugal.

Por videoconferência, Mourinho Félix adiantou ainda que "esta operação demonstra o êxito do plano de investimentos para a Europa e reforça o apoio de longa data do BEI ao setor da água no país".

Catarina Dantas Machado, em nome da representação da Comissão Europeia em Portugal, disse que se trata de um "projeto bastante relevante no contexto do setor da água do Governo português" e está alinhado "com os objetivos ambientais da União Europeia".

Por sua vez, o presidente da Câmara de Sabrosa, Domingos Carvas, afirmou que este município vai receber um investimento de oito milhões de euros no âmbito da AdIN, "sobretudo na eficiência da água e do saneamento".

Neste concelho vai apostar-se na redução de perdas na rede de abastecimento de água e na renovação de 27 ETAR.