BEI empresta 120 milhões de euros à Repsol para primeira fábrica de biocombustíveis avançados em Espanha

O Banco Europeu de Investimento (BEI) concedeu um empréstimo de 120 milhões de euros à Repsol para a construção e exploração da primeira fábrica de biocombustíveis avançados em Espanha, anunciou a empresa petrolífera esta segunda-feira.

A fábrica vai ficar dentro do complexo da Repsol em Cartagena, na região de Múrcia (sudeste de Espanha), e as obras de construção já começaram em março, prevendo a empresa que estejam terminadas no segundo semestre de 2023.

A fábrica vai produzir biocombustíveis "de segunda geração" e "avançados", produzidos a partir de diversos tipos de resíduos, principalmente provenientes da indústria agroalimentar, como óleos de cozinha usados.

Segundo a Repsol, o objetivo é que a fábrica processe 300.000 toneladas anuais de resíduos gordurosos como o óleo de cozinha usado para produzir até 250.000 toneladas de biocombustíveis de segunda geração e/ou avançados destinados a serem usados no setor dos transportes.

"Estes biocombustíveis são uma solução sustentável para todos os segmentos de mobilidade, em particular para aqueles que não têm outras alternativas de descarbonização da sua atividade, tais como os transportes marítimo, aéreo ou de longa distância. Conseguirão reduzir entre 70% a 90% as emissões líquidas de CO2 [dióxido de carbono, poluentes], quando comparado com os combustíveis tradicionais que substituem", escreveu a Repsol, num comunicado.

"Estamos orgulhosos por sermos a primeira empresa do setor a obter este tipo de financiamento, que é resultado do nosso compromisso para concretizar projetos inovadores que apoiem uma transição energética rápida, efetiva e justa", afirmou o diretor financeiro da Repsol, Antonio Lorenzo, citado no mesmo comunicado.

O financiamento do BEI terá também como destino programas de investigação em tecnologias avançadas em biocombustíveis desenvolvidos no centro de estudos Repsol Technology Lab, em Madrid, anunciou a empresa.

A Repsol tem um plano de descarbonização que prevê um investimento de 6.500 milhões de euros em diversas iniciativas no período 2021-2025, um valor equivalente a 35% do total dos investimentos previstos pela empresa para estes anos.