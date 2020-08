BEI financia energia ‘limpa’ da Navigator com 27,5 milhões

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai financiar o grupo The Navigator Company em 27,5 milhões de euros para a construção e exploração de uma nova caldeira de biomassa na sua fábrica na Figueira da Foz.

O grupo português Navigator é o maior fabricante de papel e pasta de papel da Europa e o projeto consiste na construção e exploração de uma nova caldeira de biomassa na fábrica da Figueira da Foz, que “é um importante passo na recente estratégia de descarbonização da empresa”, diz o BEI em comunicado.

Os fundos são concedidos ao abrigo do Plano de Investimento para a Europa.

Este projeto é o primeiro passo da estratégia de descarbonização lançada recentemente pela Navigator com o objetivo de assegurar a neutralidade carbónica da empresa até 2035 – 15 anos antes da meta da UE, que é 2050 -, a qual está em sintonia com o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica aprovado por Portugal.

Segundo o comunicado, a substituição do equipamento existente por uma nova caldeira de biomassa faz parte dos investimentos que a empresa está a realizar para neutralizar as emissões de carbono, sendo considerada uma medida crucial para conservar e reforçar a sua competitividade e presença no mercado num setor cíclico, especialmente no contexto das profundas consequências económicas da atual pandemia da covid-19.

A fábrica da Figueira da Foz apenas utiliza matéria-prima proveniente de florestas certificadas por sistemas de certificação florestal reconhecidos internacionalmente ou considerada como madeira controlada.

“Estamos muito satisfeitos por apoiar a ambiciosa estratégia de descarbonização da The Navigator Company e os seus esforços em modernizar a produção para torná-la mais sustentável e fortalecer a sua competitividade. Ao impulsionar a recuperação económica da covid-19, este projeto promoverá a economia circular e ajudará a UE a alcançar o seu objetivo de neutralidade climática até 2050”, disse a vice-presidente do BEI Emma Navarro, responsável pelas operações em Portugal e pela ação climática do Banco.

Esta é a oitava transação entre o BEI e a The Navigator Company, tendo a última operação sido assinada em 2018. Neste recente projeto, o Grupo BEI apoiou os investimentos da The Navigator Company nos domínios da inovação e da ação climática, nomeadamente o financiamento da modernização da fábrica da Figueira da Foz e da melhoria das suas tecnologias de produção, o que permitiu reduzir a energia consumida e a quantidade de produtos químicos utilizados, bem como as emissões de gases com efeito de estufa, graças à substituição dos combustíveis fósseis por um recurso acrescido à biomassa, uma fonte de energia renovável.

O BEI é a instituição de financiamento a longo prazo da União Europeia (UE), cujo capital é detido diretamente pelos Estados-membros.

Está em posição de contrair empréstimos a baixo custo nos mercados de capitais, o que lhe permite disponibilizar financiamento a longo prazo para investimentos sólidos que contribuam para a prossecução dos objetivos políticos da UE, nomeadamente o crescimento sustentável e a criação de emprego, bem como dos objetivos em matéria de clima.

Em 2019, o BEI disponibilizou 63,3 mil milhões de euros para a execução de projetos em todo o mundo, incluindo no domínio dos cuidados de saúde, das PME e do clima e anunciou que deixará de financiar projetos baseados em combustíveis fósseis a partir do final de 2021.

O Plano de Investimento para a Europa (‘Plano Juncker’) foi lançado em 2014 com o objetivo de reverter a tendência descendente dos níveis de investimento e de promover a recuperação económica da Europa e alavancou até à data 524,4 mil milhões de euros de investimento e apoiou mais de 1,4 milhões de empresas emergentes e PME em toda a Europa.