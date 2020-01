Belgas compram quatro retail parks portugueses à Blackstone

Alverca, Santarém, Aveiro e Viana do Castelo. Foi este portfólio de retail parks que os belgas da Mitiska REIM compraram à Blackstone. O negócio foi anunciado esta segunda-feira em comunicado pelos investidores belgas.

Os valores envolvidos nas transações não foram revelados, mas o negócio foi concluído “com recurso a financiamento bancário pelo Novo Banco”. Esta terá sido, segundo os novos donos dos espaços comerciais, “uma das maiores transações de retail parks de todos os tempos em Portugal”.

A Mitiska REIM descreve-se como “o principal investidor no segmento dos retail parks na Europa”. Este não é o primeiro investimento dos belgas em Portugal, já que em 2018 adquiriram o Parque Mondego, em Coimbra, e o Focus Park Canidelo, em Vila Nova de Gaia. No total, os investidores belgas já contam com uma área bruta locável em Portugal superior a 166 mil metros quadrados.

Citado na nota enviada pela Mitiska, Alfonso Cuesta, Investment Director da empresa para Portugal e Espanha, sublinha que a aquisição “reflete a confiança” do grupo na economia portuguesa”.

Já Enzo Guidez, Senior Investment Associate na Mitiska REIM, promete que “além das aquisições já realizadas em Portugal”, os belgas irão “continuar a investir na economia doméstica”, tanto “através da promoção de novos projetos (já em fase de desenvolvimento)”, como de “trabalhos de melhorias” do portefólio existente, “ou simplesmente através de novas oportunidades de investimento que possam surgir”.