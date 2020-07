Beneficiários da ADSE poderão passar a pagar mais por consultas

Os beneficiários da ADSE poderão vir a pagar mais pelas consultas, caso a proposta de nova tabela de preços entre em cena.

Eugénio Rosa, vogal da ADSE, justifica aos jornais Negócios e Expresso que a proposta traz um aumento “moderado” do valor pago pelo beneficiários aos prestadores privados.

Assim, o beneficiário poderá passar a pagar 5,5 euros (até aqui paga 3,99 euros por consulta). Já o preço pago pela ADSE sobe dos 14,47 para os 19,5 euros, mais 5,03 euros por consulta. Feitas as contas, os prestadores privados que tenham acordo com a ADSE passarão a receber 25 euros por consulta, quando o valor atual está situado nos 18,46 euros.

Eugénio Rosa avançou também ao Expresso que será ainda feita a definição de valores iguais para o regime convencionado e para o regime livre (casos em que as unidades privadas de saúde não têm acordo com a ADSE e o beneficiário pede depois o reembolso). Atualmente, os beneficiários da ADSE recebem um reembolso de 20,45 euros por cada consulta feita ao abrigo do regime livre e vão passar a ter um reembolso de 25 euros com a nova tabela.

No ano passado, as consultas custaram 42,9 milhões de euros à ADSE para um total de 2,88 milhões de consultas no regime convencionado, avança o Negócios, baseando-se no relatório e contas da ADSE.

A atualização das tabelas de preços da ADSE é um processo que já dura desde 2018.