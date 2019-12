Beneficiários de prestações de desemprego caem 3,3% em novembro

As prestações de desemprego abrangeram 162.654 beneficiários em novembro, um aumento de 3,4% face a outubro e uma quebra de 3,3% comparando com o período homólogo, revelam as estatísticas mensais da Segurança Social.

No subsídio de desemprego o aumento de beneficiários foi de 3,8% em relação ao mês anterior (mais 5.056 beneficiários), enquanto se registou uma redução de 2% em relação ao mesmo mês do ano anterior (menos 2.843 subsídios), num total de 136.889 beneficiários.

Foram ainda processados 5.384 subsídios sociais de desemprego inicial, um acréscimo de 6,2% face ao mês anterior (mais 315 subsídios) e uma redução de 15% (menos 953 subsídios) do que no período homólogo.

Já o número de beneficiários do subsídio social de desemprego subsequente foi de 19.468, revelando uma descida de 0,7% (menos 114 subsidiados) em comparação o mês anterior e uma descida de 5,7% face a novembro de 2018 (menos 1.168 beneficiários).

De acordo com os dados oficiais, o valor médio mensal das prestações de desemprego desceu de 504,98 euros em outubro para 500,50 euros em novembro. Há um ano, o valor era de 492,83 euros.

Segundo os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em novembro estavam registados nos centros de emprego do país 305.961 desempregados, um aumento de 2% face a outubro e uma redução de 8,6% comparando com o período homólogo.

As estatísticas mensais da Segurança Social revelam ainda que a medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração chegou a 1.706 pessoas, uma subida de 0,7% face a outubro e uma redução de 30,6% (menos 752 desempregados) comparando com o período homólogo.

Quanto ao subsídio por doença, esta prestação foi atribuída a 160.258 indivíduos em novembro, um aumento de 2,3% face ao mês anterior (mais 3.614 beneficiários) e uma subida de 15,3% face ao período homólogo, ou seja, mais 21.220 beneficiários do que há um ano.

Do total de beneficiários do subsídio por doença, 59,9% são do sexo feminino (96.060) e 40,1% do sexo masculino (64.198).

Em novembro foram também processadas 2.047.772 pensões de velhice, um aumento de 0,1% comparando com o mês anterior (mais 1.517 pensões) e um acréscimo de 0,4% em relação ao mesmo mês de 2018 (mais 8.653).

O número de pensões de invalidez subiu 0,8% face a outubro (mais 1.500) e 6,5% comparando com o período homólogo (mais 11.459) totalizando 186.663 beneficiários.

Já as pensões de sobrevivência totalizaram 713.158 em novembro, uma subida de 0,1% em cadeia (mais 1.008 pensões) e um aumento de 0,7% face a novembro do ano passado (mais 4.686).

As mulheres representaram 81,4% do total de beneficiários das pensões de sobrevivência.