Benefício fiscal para carros a GPL desaparece em 2020

O governo vai deixar cair o benefício fiscal para a aquisição de Gases de Petróleo Liquefeito (GPL) para abastecimento de veículos. Até aqui, os gastos com este combustível eram dedutíveis em IRC e na categoria B do IRS a 120%.

No Orçamento do Estado para 2020, ainda numa leitura da versão preliminar a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o Executivo determina que os benefícios fiscais para abastecimento de veículos só serão estendidos à eletricidade e gás natural veicular (GNV).

“Os gastos suportados com a aquisição, em território português, de eletricidade e gás natural veicular (GNV) para abastecimento de veículos são dedutíveis em valor correspondente a 130 %, no caso de eletricidade, e a 120 %, no caso de GNV, do respetivo montante, para efeitos da determinação do lucro tributável em sede de IRC e da categoria B do IRS”.

O apoio ao GPL já tinha sido desaconselhado pela Comissão Europeia uma vez que é um derivado do petróleo, contrariamente ao GNV que é considerado mais ecológico. O GPL é essencialmente utilizado por empresas.