Benefícios em antecipar o encerramento de contas

O ano de 2022 está quase à porta e, neste momento de perturbação económica é fundamental avaliar bem os próximos tempos. É importante prepararmo-nos da melhor forma, para tirar o melhor partido do próximo ano, desenvolver o plano estratégico para 2022 e envolver todos os que podem contribuir para a execução desses objetivos. Afinal de contas são esses objetivos que alicerçam e contribuem para o desenvolvimento das empresas.

A maioria das empresas opera em ambientes bastante complexos, gerindo as suas operações no meio de incertezas e enfrentando riscos que surgem em áreas como a gestão estratégica, tesouraria, produtos, operações, compliance e conduta, entre outras.

É altura de fazer o balanço deste ano, aprender com as vitórias e com os erros, analisar o portfólio da empresa e o nicho de mercado em que opera, quem é a sua concorrência, e como esta atua no mercado. Para atingir sucesso nos objetivos propostos para 2022 é essencial analisar as consequências das ações e decisões efetuadas em 2021.

O encerramento de contas proporciona dados de grande importância para a empresa. As demonstrações financeiras têm como objetivo facultar aos seus diversos utentes, informações úteis na tomada de decisões económicas, designadamente, na decisão do momento em que deve adquirir, deter ou vender um investimento em capital próprio, na avaliação do desempenho e da responsabilidade do gestor e da empresa em liquidar os seus compromissos financeiros, na atribuição de benefícios aos seus empregados, na determinação dos lucros a distribuir e de políticas fiscais, na preparação e utilização das estatísticas sobre o rendimento nacional ou na regulamentação das atividades empresariais.

Cada vez mais os empresários e gestores que querem ter sucesso devem valorizar os elementos contabilísticos, estes são fundamentais no apoio à tomada de decisão. Num mundo empresarial cada vez mais competitivo onde só os mais bem preparados conseguem atingir resultados satisfatórios.

O papel do Contabilista Certificado

Neste contexto, o Contabilista Certificado (CC) é cada vez mais essencial na estrutura de uma empresa, uma vez que é um profundo conhecedor de toda a informação corporativa e está alinhado e em contacto com todas as áreas de negócio, para além de ser quem detém e trata as informações e quem produz e interpreta os dados recolhidos de forma a ser transmitida aos empresários e gestores.

Face à atual situação pandémica que teima em não nos largar, o CC representa mais do que nunca uma função principal no apoio às organizações, com ou sem fins lucrativos.

Para além de garantir a uniformização da contabilidade de acordo com os princípios e diretrizes nacionais e internacionais, salvaguardar o cumprimento das obrigações contabilístico-fiscais, cabe também a este com os dados económico-financeiros existentes, preparar e desenvolver mapas, rácios, indicadores, gráficos, quadros comparativos e indicadores diversos de análise ao nível da rentabilidade da empresa, confrontando os inputs versus outputs do objeto social em causa.

Porém, para que as demonstrações possam ser preparadas em tempo útil os empresários gestores deverão fazer chegar toda a documentação e informação pertinentes assim que possível ao CC.

Não qualquer informação pela informação, mas informação contextualizada, objetiva, pois só desta forma será útil e de valor. Por exemplo o gestor tem como objetivo a médio/longo prazo efetuar um determinado investimento. Esta informação é vital, para que se possa efetuar um eficaz planeamento fiscal da empresa.

Desde meados de março de 2020 por efeito da pandemia provocada pela covid-19, o país foi obrigado a confinar e muitas empresas foram forçadas a suspender a sua atividade total ou parcialmente. As consequências têm sido desastrosas atingindo em especial as micro e pequenas empresas que com estruturas débeis, que se veem sem capacidade financeira para suportar os impactos do encerramento ou redução drástica da sua atividade.

Hoje, a prioridade é a recuperação das empresas, mas o caminho para a retoma do crescimento é diferente para cada empresa, exigindo uma combinação de planeamento estratégico e capacidade de tomada de decisões, para que a tomada de decisão seja o mais eficaz possível, empresários e contabilistas certificados devem trabalhar em total parceria, empresário e CC devem reunir para analisar o que se passou e projetar o futuro. Quanto maior o sucesso do empresário, maior será o sucesso do seu contabilista certificado.

Jacinta Correia, coordenadora GlobalWe Porto